Росія постачає контрабандне пальне через приватний албанський порт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія постачає контрабандне пальне через приватний албанський порт
фото з відкритих джерел

Porto Romano в Албанії систематично приймав нафтопродукти з країн, що перебувають під санкціями ООН, ЄС або США, насамперед із Росії

Росія намагається будь-яким способом збувати продукцію нафтопереробної промисловості, яка залишається головним джерелом «нафтових доларів» для державного бюджету. Близько 40% цих коштів Кремль витрачає на війну проти України та утримання силових структур. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Balkan Investigative Reporting Network.

Центром прийому російської контрабанди став приватний порт Porto Romano у місті Дуррес на узбережжі Адріатичного моря. У січні місцеві правоохоронці затримали судно Aya Zanoubya, яке нібито зайшло до порту через несправність електропроводки. За документами воно перевозило цемент, але під час перевірки виявили 600 тис. літрів дизельного пального.

Це було не перше порушення – за даними BIRN, Porto Romano систематично приймав нафтопродукти з країн, що перебувають під санкціями ООН, ЄС або США, насамперед із Росії та Лівії. Те саме судно Aya Zanoubya раніше також заходило до порту з «технічною несправністю» і фіктивними документами.

«Росія – основне джерело незаконної продукції», – пояснив керівник італійського розслідувального проєкту IRPI Лоренцо Баньолі, який від 2016 року відстежує нелегальні постачання пального у Середземномор’ї. За його словами, Лівія є другим великим джерелом контрабанди, проте приблизно третина всіх незаконних поставок походить із Росії.

Офіцер поліції порту Дуррес розповів, що контрабандисти зазвичай використовують підроблені декларації і відправляють вантажі до портів із мінімальним контролем, часто за допомогою підкупу посадовців.

Європейський Союз із грудня 2022 року заборонив морський імпорт російської нафти, а з лютого 2023-го – і нафтопродуктів. Однак Росія обходить ці обмеження, використовуючи складні схеми. Зокрема, пальне спочатку потрапляє до Туреччини, звідки реекспортується до ЄС під виглядом місцевої продукції – через порти без нафтопереробних потужностей. Частина цього пального надходила навіть на грецькі НПЗ, які забезпечували американські військові кораблі та літаки в Європі.

Албанія, маючи кордон із Грецією та розташовуючись поблизу узбереж Хорватії й Італії, стала зручною точкою для незаконних поставок.

Контрабандою нафти активно займається й Лівія через порт у Бенгазі, звідки, за даними Комісії ООН, із березня 2022 по жовтень 2024 року було здійснено 185 підозрілих рейсів танкерами. Лівія, попри значні запаси нафти, має обмежені можливості для її переробки, чим користується Росія, співпрацюючи з угрупованням генерала Халіфа Хафтара.

Як відомо, державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року. 

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.

Раніше повідомлялося, що трейдери, які постачають російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних компаній розрахунків у китайських юанях. Одна з компаній уже здійснила оплату в цій валюті.

