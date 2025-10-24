Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg
фото з відкритих джерел

Великі трейдери, що перевозять основні обсяги нафти компанії «Роснефть», намагаються «викрити» своїх суперників у зв’язках із Росією

Компанії, які займаються торгівлею російською нафтою, почали здавати одна одну під санкції, намагаючись таким чином усунути конкурентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, великі трейдери, що перевозять основні обсяги нафти компанії «Роснефть», намагаються «викрити» своїх суперників у зв’язках із Росією. Йдеться про досвідченого нафтового торговця Муртазу Лахані та двох його азербайджанських конкурентів – Етібара Ейюба і Тахіра Гараєва.

Протистояння між цими трейдерами охоплює операції у Дубаї, Гонконзі та Сінгапурі, впливає на лобістів у Вашингтоні й навіть доходить до московських медіа.

Хоча їхні імена маловідомі за межами нафтової галузі, саме Лахані, Ейюб і Гараєв відповідали за постачання сотень мільйонів барелів російської нафти в обхід західних санкцій після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Соратники Ейюба і Гараєва намагалися публікувати у російській пресі матеріали про угоди Лахані з «Роснефтью», аби привернути увагу Заходу та домогтися запровадження санкцій проти нього. Водночас Лахані відповів дзеркально – намагаючись звернути увагу міжнародних регуляторів на діяльність своїх конкурентів.

У результаті Європейський Союз і Велика Британія у 2024 році запровадили санкції проти мережі, пов’язаної з азербайджанськими трейдерами. Це суттєво ускладнило роботу Ейюба і Гараєва: їхні операційні витрати зросли, а банки, страхові компанії та професійні сервіси Заходу почали відмовлятися від співпраці, побоюючись власних репутаційних і юридичних ризиків.

Через це мережа змушена платити вищі страхові премії, користуватися довшими та непрозорими маршрутами доставки і знижувати ціни на нафту, оскільки брокери, НПЗ, оператори терміналів і порти або відмовлялися працювати з ними, або значно підвищували тарифи.

Як наслідок, азербайджанські трейдери, «Роснефть» і вся російська нафтова система втратили мільярди доларів через внутрішні конфлікти. Тим часом мережа Лахані поки що не підпала під санкції, тож його суперники готують масштабну інформаційну кампанію проти нього.

Аналітики зазначають, що ця боротьба демонструє вразливість російської системи обходу санкцій. Кремль залежить від обмеженого кола непрозорих посередників, і будь-який конфлікт між ними ставить під загрозу експортні прибутки країни.

Замість того щоб зберегти контроль над торгівлею, «Роснефть» виявилася заручником трейдерів, які діють у власних інтересах, а не в інтересах російської держави.

Як повідомлялося, четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Рязанський, розташований на південний схід від Москви, у середу зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки БпЛА. 

Переробна установка CDU-4 була терміново зупинена в четвер після того, як загорілася в результаті атаки дронів. Потужність установки становить 4 млн метричних тонн на рік, або 80 тис. барелів на день, що становить близько чверті загальної потужності заводу.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

Теги: нафта росія тарифи санкції конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речниця МЗС назвала інформацію про готовність Європи збивати російські винищувачі «вигадкою»
Росія відреагувала на попередження Європи про збиття літаків
26 вересня, 07:51
Комунальні служби вже домоглися перших успіхів у відновленні життєзабезпечення будинку
Атака на Київ: Ткаченко назвав найбільш постраждалу локацію
28 вересня, 11:02
Глава Кремля пригрозив «наслідками» для тих, хто нібито провокуватиме Росію
«Против лома нет приема». Путін описав позицію Росії у світі
2 жовтня, 19:10
Ракета Tomahawk
Росія нервує через можливу передачу ракет Tomahawk Україні – The Washington Post
8 жовтня, 22:17
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року
12 жовтня, 08:23
Зеленський: Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання
Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є: Зеленський підтримав позицію Трампа
18 жовтня, 00:36
Вчора по ньому вже били дрони
В Росії знову палає Оренбурзький газопереробний завод
20 жовтня, 14:34
Окупанти вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині
Удар по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини, атака на Харків: головне за ніч
21 жовтня, 05:53
Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
16 жовтня, 11:35

Економіка

Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg
Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg
У РФ призупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод – Reuters
У РФ призупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод – Reuters
РФ почала скорочувати виробництво на військових заводах
РФ почала скорочувати виробництво на військових заводах
Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg
Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg
Китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти – Reuters
Китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти – Reuters
Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців
Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua