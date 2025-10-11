США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною – Зеленський

Голова держави розраховує, що Сполучені Штати та інші партнери будуть продовжувати тиск і підтримку України

Президент Володимир Зеленський повідомляє про кілька міжнародних розмов протягом дня, зокрема, щодо енергетики. Як інформує «Главком», про це він сказав у вечірньому зверненні 11 жовтня.

«Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовини ще цими днями. Це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО. Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем», – заявив він.

Зеленський згадав про угоду щодо припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням «Хамас», висловивши думку, що Росія намагається «скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході».

«На жаль, Росія – це такий терорист, який шукає будь-яку можливість ударити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там, у Росії, залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни», – сказав він.

Водночас голова держави розраховує, що Сполучені Штати та інші партнери будуть продовжувати тиск і підтримку України.

«Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю. Дякую. Сьогодні ж говорив із премʼєр-міністром Канади, і теж передусім про наші потреби в протиповітряній обороні, в енергетичній підтримці. Добре йде наша програма PURL, яка дає змогу купувати американську зброю, зокрема ракети для «петріотів». Я дякую всім партнерам у НАТО, хто вже в програмі, і ми будемо вдячні Канаді за розширення її участі», – сказав Зеленський.

Він додав, що скоординував контакти з іншими лідерами країн і за підсумками переговорів дав необхідні доручення військовим, Офісу президента та Міністерству закордонних справ: «результати мають бути».

Нагадаємо, президент Зеленський, повідомляючи про свою розмову з Трампом, зазначив, що після неї з’явилися вагомі ідеї щодо зміцнення України. «Російська сторона повинна бути готова до справжньої дипломатії – цього можна досягти завдяки силі», – зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.