Перший матч групи В завершився внічию

Такса під дивним ім’ям Р2Д2 передбачає матчі Євро-2020. Перед грою між командами Вельса та Швейцарії їй підсунули дві миска з національною їжею команд-суперників. Валлійці, як відомо, їдять здебільшого ковбасу, а ось швейцарці ласують сиром. Пес, звичайно, без коливань накинувся на британську їжу й прогадав. Команда Гарета Бейла не перемогла. Більше того, ледве уникнула поразки.

Суперники зустрічалися в Баку. У першому таймі команди не змогли відзначитися. А на 49-й хвилині нападник збірної Швейцарії Бріл Емболо після передачі півзахисника Шердана Шакірі виграв боротьбу і відкрив рахунок. На 74-й хвилині форвард Вельсу Кіффер Мур скористався передачею півзахисника Джозеффо Моррелла і відіграв відставання. Обидва голи були забиті ударами головою.

Бріл Емболо був визнаний найкращим гравцем матчу.

Швейцарці відзначилися ще одного разу, проте система ВАР зафіксувала мінімальний офсайд. Підсумок - 1:1.