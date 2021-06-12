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    Пес-провісник не вгадав переможця матчу Вельс – Швейцарія

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    Пес-провісник не вгадав переможця матчу Вельс – Швейцарія
    Фото з відкеритих джерел

    Перший матч групи В завершився внічию

    Такса під дивним ім’ям Р2Д2 передбачає матчі Євро-2020. Перед грою між командами Вельса та Швейцарії їй підсунули дві миска з національною їжею команд-суперників. Валлійці, як відомо, їдять здебільшого ковбасу, а ось швейцарці ласують сиром. Пес, звичайно, без коливань накинувся на британську їжу й прогадав. Команда Гарета Бейла не перемогла. Більше того, ледве уникнула поразки.

    Суперники зустрічалися в Баку. У першому таймі команди не змогли відзначитися. А на 49-й хвилині нападник збірної Швейцарії Бріл Емболо після передачі півзахисника Шердана Шакірі виграв боротьбу і відкрив рахунок. На 74-й хвилині форвард Вельсу Кіффер Мур скористався передачею півзахисника Джозеффо Моррелла і відіграв відставання. Обидва голи були забиті ударами головою.

    Бріл Емболо був визнаний найкращим гравцем матчу.

    Швейцарці відзначилися ще одного разу, проте система ВАР зафіксувала мінімальний офсайд. Підсумок - 1:1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Пес-провісник не вгадав переможця матчу Вельс – Швейцарія