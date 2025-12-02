П'ять рекордів за день: українська естафета блискуче виступила у перший день ЧЄ

Плавці могли завоювати першу за понад 20 років медаль

Збірна України з плавання встановила новий національний рекорд в естафеті 4х50 метрів вільним стилем на Чемпіонаті Європи-2025 на короткій воді. Про це повідомляє «Главком».

Сталося це під час першого для українців фіналу континентальної першості, де команда з Нікіти Шеремета, Іллі Лінника, Владислава Бухова та Степана Бабенка стала четвертою. Українські плавці до останнього етапу йшли у призовій трійці, але все ж фінішували четвертими з результатом 1:23,92 хвилини, що стало найкращим показником команди за останні 19 років. «Синьо-жовті» програли лише 0,13 секунди хорватській четвірці у напруженій боротьбі за бронзу.

Окрім того, варто зазначити, що Нікіта Шеремет на своєму стартовому етапі встановив юнацький світовий рекорд, який раніше належав учаснику нідерландської команди Кензо Саймонсу (20,98 с). Це означає, що Шеремет тепер володіє найшвидшими часовими показниками в історії світового плавання і в олімпійському басейні, і на короткій воді. Також він встановив новий рекорд України, перевершивши досягнення Андрія Говорова (20,96 с).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.