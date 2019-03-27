Під час гри у футбол помер журналіст, який вижив під час авіакатастрофи бразильського «Шапекоенсе»
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Рафаелеві Гензелю було тільки 45 років
Бразильський журналіст Рафаель Гензель, який у 2016 році вижив у авіакатастрофі футбольного клубу «Шапекоенсе», помер під час гри у футбол.
Причиною смерті називають інфаркт. Рафаелеві було всього 45 років.
Гензель знепритомнів, граючи у футбол у місті Шапеко, лікарі не змогли нічого вдіяти після того, як він був доставлений у лікарню.
На знак пошани до Рафаеля Гензеля «Шапекоенсе» попросив перенести їх найближчий матч.
Нагадаємо, що літак з гравцями, тренерами і персоналом клубу «Шапекоенсе» на борту впав 29 листопада 2016 року у Колумбії. Команда летіла на фінал Південноамериканського кубку. Усього на борту літака було 72 пасажири і 9 членів екіпажу. В авіакатастрофі, крім трьох футболістів, вижили ще журналіст, стюардеса та технік.
Пізніше воротар «Шапекоенсе» Маркос Даніло помер у лікарні.
Іншому голкіперу «Шапекоенсе» Джексону Фольману, який вижив в авіакатастрофі в Колумбії, ампутували ногу.
Знайдені бортові самописці засвідчили: авіакатастрофа була спричинена нестачею пального. Болівійський льотчик Мігель Кіроґа, який керував літаком, перебував під слідством у Болівії і навіть був під арештом.
Джерело: Еспресо ТВ