Під час гри у футбол помер журналіст, який вижив під час авіакатастрофи бразильського «Шапекоенсе»



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Рафаель Гензель був одним із шести вижилих у катастрофі Diário Catarinense

Рафаелеві Гензелю було тільки 45 років

Бразильський журналіст Рафаель Гензель, який у 2016 році вижив у авіакатастрофі футбольного клубу «Шапекоенсе», помер під час гри у футбол.

Причиною смерті називають інфаркт. Рафаелеві було всього 45 років.

Гензель знепритомнів, граючи у футбол у місті Шапеко, лікарі не змогли нічого вдіяти після того, як він був доставлений у лікарню.

На знак пошани до Рафаеля Гензеля «Шапекоенсе» попросив перенести їх найближчий матч.

Нагадаємо, що літак з гравцями, тренерами і персоналом клубу «Шапекоенсе» на борту впав 29 листопада 2016 року у Колумбії. Команда летіла на фінал Південноамериканського кубку. Усього на борту літака було 72 пасажири і 9 членів екіпажу. В авіакатастрофі, крім трьох футболістів, вижили ще журналіст, стюардеса та технік.

Пізніше воротар «Шапекоенсе» Маркос Даніло помер у лікарні.

Іншому голкіперу «Шапекоенсе» Джексону Фольману, який вижив в авіакатастрофі в Колумбії, ампутували ногу.

Знайдені бортові самописці засвідчили: авіакатастрофа була спричинена нестачею пального. Болівійський льотчик Мігель Кіроґа, який керував літаком, перебував під слідством у Болівії і навіть був під арештом.

Джерело: Еспресо ТВ