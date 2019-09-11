Під час нічної бійки в барі загинув боєць ММА



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Муслімбек Омонов не зумів захиститися від ножа Zamin.uz

Ще троє файтерів потрапили в лікарню

Відомий узбецький боєць змішаних єдиноборств Муслімбек Омонов помер в лікарні, від отриманих у вуличній бійці травм.

У ніч з 10 на 11 вересня в одному з кафе Ташкента між двома компаніями стався конфлікт. Молодики відправилися з'ясовувати стосунки і влаштували бійку. Троє хлопців звернулися в лікарню, один з них, Муслімбек Омонов, відомий узбецький боєць змішаних єдиноборств MMA.

Спортсмен помер у шпиталі від отриманих у бійці травм від удару (чи ударів) ножем. Інших подробиць інциденту поки немає. Правоохоронці Ташкента порушили кримінальну справу за статтею «Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень».

Це вже другий випадок загибелі бійця ММА в Узбекистані – влітку 2018 року через бійку загинув чемпіон країни Жамшід Кенжаєв.