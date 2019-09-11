  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час нічної бійки в барі загинув боєць ММА

    • Розсилка
    Муслімбек Омонов не зумів захиститися від ножа - Під час нічної бійки в барі загинув боєць ММА
    Муслімбек Омонов не зумів захиститися від ножа
    Zamin.uz

    Ще троє файтерів потрапили в лікарню

    Відомий узбецький боєць змішаних єдиноборств Муслімбек Омонов помер в лікарні, від отриманих у вуличній бійці травм.

    Читайте також

    У ніч з 10 на 11 вересня в одному з кафе Ташкента між двома компаніями стався конфлікт. Молодики відправилися з'ясовувати стосунки і влаштували бійку. Троє хлопців звернулися в лікарню, один з них, Муслімбек Омонов, відомий узбецький боєць змішаних єдиноборств MMA.

    Спортсмен помер у шпиталі від отриманих у бійці травм від удару (чи ударів) ножем. Інших подробиць інциденту поки немає. Правоохоронці Ташкента порушили кримінальну справу за статтею «Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень».

    Це вже другий випадок загибелі бійця ММА в Узбекистані – влітку 2018 року через бійку загинув чемпіон країни Жамшід Кенжаєв.

     Читайте також: На стадіоні в Литві Зеленському нагадали, що вбивці Гандзюк на свободі (фото)
    Читайте також
    смерть ММА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ