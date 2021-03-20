Під час півфіналу турніру АТР стався землетрус

Суддя матчу Зверєв – Кепфер вирішив не зупиняти гру

Землетрус силою майже 6 балів під час півфіналу турніру АТР в мексиканському Акапулько зовсім не налякав учасників матчу Олександра Зверєва і Домініка Кепфера. Поштовхи відбулися якраз в той момент, коли суперники розігрували подачу. І хоча від них навіть затряслися трансляційні камери, суддя не став зупиняти зустріч і очко здобув другий сіяний на турнірі Зверєв. Він у підсумку й виграв матч з рахунком 6:4, 7:6.

В іншому півфіналі проблеми виникли вже не через примхи природи. У грі з головним фаворитом турніру Стефаносом Циципасом погано стало 19-річному Лорецо Музетті. Лікар поклав італійця на корт, а за кілька хвилин поставив на ноги. Втім, грека це не зупинило. Стефанос продовжив трощити суперника - 6:1, 6:3. Отож у фіналі зустрінуться Циципас і Зверєв.

«Акапулько завжди дуже добре ставився до мене: фанати надавали мені підтримку і дарували любов. Я дуже чекаю фіналу. Проти Зверєва я грав раніше, це ніколи не буває легко. Ми обидва дуже голодні», - наводить слова Ціціпаса Tennis Head.

Суперники по фіналу провели між собою сім матчів. П’ять з них виграв Циципас.