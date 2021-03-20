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    Під час півфіналу турніру АТР стався землетрус

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    Землетрус не вплинув на гру Олександра Зверєва - Під час півфіналу турніру АТР стався землетрус
    Землетрус не вплинув на гру Олександра Зверєва
    фото з відкритих джерел

    Суддя матчу Зверєв – Кепфер вирішив не зупиняти гру

    Землетрус силою майже 6 балів під час півфіналу турніру АТР в мексиканському Акапулько зовсім не налякав учасників матчу Олександра Зверєва і Домініка Кепфера. Поштовхи відбулися якраз в той момент, коли суперники розігрували подачу. І хоча від них навіть затряслися трансляційні камери, суддя не став зупиняти зустріч і очко здобув другий сіяний на турнірі Зверєв. Він у підсумку й виграв матч з рахунком 6:4, 7:6.

    В іншому півфіналі проблеми виникли вже не через примхи природи. У грі з головним фаворитом турніру Стефаносом Циципасом погано стало 19-річному Лорецо Музетті. Лікар поклав італійця на корт, а за кілька хвилин поставив на ноги. Втім, грека це не зупинило. Стефанос продовжив трощити суперника - 6:1, 6:3. Отож у фіналі зустрінуться Циципас і Зверєв.

    «Акапулько завжди дуже добре ставився до мене: фанати надавали мені підтримку і дарували любов. Я дуже чекаю фіналу. Проти Зверєва я грав раніше, це ніколи не буває легко. Ми обидва дуже голодні», - наводить слова Ціціпаса Tennis Head.

    Суперники по фіналу провели між собою сім матчів. П’ять з них виграв Циципас.

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    Теги: землетрус
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