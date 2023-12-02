Під час жеребкування Євро-2024 стався пікантний конфуз (відео)

Імовірно, хтось зламав аудіосистему, яка була розташована в залі

Представники УЄФА ніяк не змогли вплинути на ситуацію, що склалася

Курйозний інцидент трапився під час церемонії жеребкування фінального турніру Євро-2024, яка відбулася у суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі.

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Наприкінці дійсва, коли настав час тягнути кульки зі збірними з останнього четвертого кошика, присутнім на заході, а також глядачам, які дивилися трансляцію, довелося слухати звуки жіночих стогонів.

Listen in the background 😭😭😭 pic.twitter.com/RgxkQd6Y6k Будь ласка, читайте текст після реклами December 2, 2023

Імовірно, хтось зламав аудіосистему, яка була розташована в залі. Давід Сільва, який саме витягнув кульку зі збірною Швейцарії, явно здивувався такому звуковому супроводу, але продовжив виконувати покладену на нього місію.

Представники УЄФА ніяк не змогли вплинути на ситуацію, що склалася, тож учасники слухали стогони до самого кінця церемонії.

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Нагадаємо, збірна України також отримала потенційних суперників у фінальному турнірі Євро-2024.

Команда Сергія Реброва, як можливий переможець плейоф відбору Шляху В, була посіяна з останнього четвертого кошика та потрапила до групи E, де може зіграти проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Фінальний турнір Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.