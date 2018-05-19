Підгрушна вирішила не завершувати кар'єру біатлоністки

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Олена виступить у новому сезоні, незважаючи на різні чутки

Титулована українська біатлоністка Олена Підгрушна відклала завершення кар'єри та виступить у наступному сезоні.

Підгрушна у 2014 році після перемоги на Олімпіаді у Сочі вже оголошувала про відхід з біатлону. Українка отримала посаду заступника міністра молоді та спорту України, проте через рік кабінетної роботи вирішила відновити кар'єру.

«За рік роботи у Міністерстві я зрозуміла, що не все зробила у спорті, не тільки досягла. І досі ще не все досягла. Тому стою тут як чинний атлет, буду далі продовжувати свою кар'єру», - сказала Підгрушна на заході Motivation Night: Sport Edition.

Раніше Підгрушна зазначала, що питання з продовженням кар'єри залежить від того, чи буде у неї тренер.

Жіночу збірну, як відомо, на початку травня очолив російський фахівець Андрій Прокунін.

Минулий сезон став одним з найневдаліших у кар'єрі Підгрушної. Олена в особистому заліку Кубка світу вперше з 2009 року не потрапила у топ-50 і тільки в одній гонці (переслідування в Естерсунді) фінішувала у топ-10.

Олена Підгрушна стала другою біатлоністкою золотого олімпійського квартету Сочі-2014, яка відмовилася від завершення кар'єри.

Раніше аналогічне рішення прийняла Юлія Джима, яка підготовку до нового сезону буде проходити у Словенії під керівництвом Уроша Велепеца.

Джерело: sportarena.com