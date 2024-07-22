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Очільник МОК Бах і російський плавець Сомов сфотографувалися з гаслом «Дайте миру шанс»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Очільник МОК Бах і російський плавець Сомов сфотографувалися з гаслом «Дайте миру шанс»
Бах відвідав олімпійське селище та звернувся із закликом до миру перед початком літніх Олімпійських ігор

Сомов публічно жодного разу не засуджував російську агресію проти України

Російський плавець Євген Сомов та Томас Бах зробили фото з гаслом «Дайте миру шанс».

Сьогодні, 22 липня, голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Бах відвідав олімпійське селище в Парижі та звернувся із закликом до миру перед початком літніх Олімпійських ігор.

Росіянин Сомов був присутній на заході та сфотографувався з головою МОК.

На обох були шарфи з гаслом «Give peace a chance» («Дайте миру шанс»), прапорець з цим же написом плавець тримав у руках. Вперше із цим закликом Бах виступив під час відкриття Олімпіади 2022 року у Пекіні.

Варто зазначити, що Сомов публічно жодного разу не засуджував російську агресію проти України.

Нагадаємо, що за даними правозахисної організації Global Rights Compliance, більше половини російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв’язки з військовими чи службами національної безпеки Росії або підтримують війну в Україні.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

Теги: олімпійські ігри Олімпіада Томас Бах

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