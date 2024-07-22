Очільник МОК Бах і російський плавець Сомов сфотографувалися з гаслом «Дайте миру шанс»
Сомов публічно жодного разу не засуджував російську агресію проти України
Російський плавець Євген Сомов та Томас Бах зробили фото з гаслом «Дайте миру шанс».
Сьогодні, 22 липня, голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Бах відвідав олімпійське селище в Парижі та звернувся із закликом до миру перед початком літніх Олімпійських ігор.
Росіянин Сомов був присутній на заході та сфотографувався з головою МОК.
На обох були шарфи з гаслом «Give peace a chance» («Дайте миру шанс»), прапорець з цим же написом плавець тримав у руках. Вперше із цим закликом Бах виступив під час відкриття Олімпіади 2022 року у Пекіні.
Варто зазначити, що Сомов публічно жодного разу не засуджував російську агресію проти України.
Нагадаємо, що за даними правозахисної організації Global Rights Compliance, більше половини російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв’язки з військовими чи службами національної безпеки Росії або підтримують війну в Україні.
До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.
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