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Син Віталія Кличка потрапив до топ-5 молодіжного Євробаскета за кількістю блокшотів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Син Віталія Кличка потрапив до топ-5 молодіжного Євробаскета за кількістю блокшотів
Максим Кличко грає на позиції центрового

Максим Кличко допоміг збірній Україні вийти до фіналу Євробаскету у Дивізіоні B

Чоловіча збірна України з баскетболу (вік гравців до 20 років) завершила виступи на Євробаскеті-2024 у Дивізіоні B.

21 липня українські баскетболісти зіграли фінальний матч турніру проти одноліток з Румунії. Суперники, які грали на домашньому паркеті, не залишили шансів українській збірній та здобули перемогу з рахунком 80:58.

Попри поразку у фінальному матчі, українська команда гарантувала собі участь у Дивізіоні А.

За результатами турніру п'ятим за блокшотами (1.6 заблокованих кидків суперників у середньому за матч) став Максим Кличко (син мера столиці Віталія Кличка) – він єдиний окрім Данила Сипала увійшов до топ-10 індивідуального рейтингу чемпіонату Європи за одним з статистичних показників.

Максим Кличко грає на позиції центрового, має зріст 218 см, в минулому році виступав у США в складі команди Taft School. В наступному сезоні Максим гратиме за команду Amherst College, про що повідомив в своєму Instagram.

Бігмен раніше не виступав за юнацькі збірні України.

Теги: Збірна України баскетбол Віталій Кличко

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