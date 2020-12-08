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    Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Мангер склав повноваження президента хокейного клубу

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    Владислав Мангер ухвалив непросте рішення з застінків - Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Мангер склав повноваження президента хокейного клубу
    Владислав Мангер ухвалив непросте рішення з застінків
    Світлина із соцмереж

    Хто замінить колишнього очільника голови ОДА Херсонщини, наразі невідомо

    Підозрюваний в організації вбивства громадської активістки Катерини гандзюк екс-очільник Херсонської обласної державної адміністрації Владислав Мангер  зняв із себе повноваження президента хокейного клубу «Дніпро» (Херсон). Про це сам Мангер, який нині перебуває у столичному СІЗО, написав на власній сторінці у Facebook.

    «Ані колектив, ані команда не мають страждати через несправедливість та абсурдність ситуації, в якій перебуваю я… Для мене було великою честю піклуватися про команду, розвивати її та прославляти Херсон на найкращих майданчиках України. У нас були амбіційні плани та прекрасні ідеї», — написав Мангер у повідомленні.

    Також тепер вже ексочільник клубу звернувся до нового складу Херсонської облради та її голови з проханням обрати нового президента для херсонської команди.

    «Не втратьте команду! Ви собі навіть не уявляєте, яке прекрасне спортивне майбутнє на них чекає. А разом з ними — й нашу Херсонщину! Давайте не загубимо те, що дісталося нам такою працею», — додав Владислав Мангер.

    Нагадаємо, хокейний клуб «Дніпро» було створено у Херсоні 1999 року. В Українській хокейній лізі херсонці дебютували з сезону-2018/2019. Тоді херсонська команда посіла другу позицію в турнірній таблиці, поступившись лише «Донбасу». В минулому чемпіонаті «Дніпро» здобув бронзу.

    У поточному регулярному чемпіонаті УХЛ «щуки» ділять четверте-п’яте місця з «Краматорськом». За команду виступає сім росіян, два казахстанці і білорус. 

     Читайте також: Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «щук» на київському льоду (фоторепортаж)
    Теги: СІЗО Херсон Катерина Гандзюк Владислав Мангер ХК «Дніпро» (Херсон)
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