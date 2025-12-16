Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі»
Ткаченко прокоментував висловлювання мера Києва Віталія Кличка про корупційний скандал в Україні.
колаж: glavcom.ua

Ткаченко про мера Києва: для світу він поїхав розповідати про авторитет президента

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував висловлювання мера Києва Віталія Кличка про корупційний скандал в Україні. Для німецьких ЗМІ Кличко зазначив, що корупційний скандал підірвав довіру до влади Володимира Зеленського як в Україні, так і з боку міжнародних партнерів, пише «Главком».

Ткаченко зауважив:«Бачу, що мер Києва наділив себе повноваженнями коментувати внутрішню політику нашої розірваної російською агресією країни – закордоном. Сподіваюся, для поважних німецьких медіа Віталій Володимирович розповів і про сотні проваджень проти чиновників мерії. Бо це теж підриває авторитет українських інституцій. Не розповів?».

Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі» фото 1

Очількиї столичної МВА назвав висловлювання Кличка «лицемірством».

Нагадаємо, наприкінці січня цього року міський голова Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського стосовно діяльності очільника КМВА Тимура Ткаченка. За його словами, у Києві нібито відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Кличко заявив, що Ткаченко, який без військової освіти й досвіду замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

Тоді очільник КМВА Тимур Ткаченко назвав заяву міського голови Віталія Кличка «дивною». Він зазначив, що спілкувався зі столичним головою щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте, у відповідь побачив «не допомогу, а пусті звинувачення».

Конфлікт між Київською міською державною адміністрацією (КМДА) та Київською міською військовою адміністрацією (КМВА) дедалі сильніше загострюється. Нещодавно між її очільниками стався конфлікт щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих.

Раніше очільник Київської військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко заявив, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних укриттів. Він каже, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми».

До слова, Тимур Ткаченко заявив, що представить докази того, що підлеглі Віталія Кличка «нахабно брешуть» заради політичного піару. Він порекомендував керівництву КМДА «не шукати відмовки, і замість розповсюдження неправдивих та маніпулятивних заяв, зайнятися справжньою роботою та виконанням своїх обіцянок».

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко скандал корупція конфлікт Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор і представник президента США Стів Віткофф
Віткофф радив росіянам, як обдурити Трампа
26 листопада, 10:07
Як Венесуела може змінити хід війни в Україні
Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп?
29 листопада, 20:39
Живописець Іван Марчук (на фото справа) судиться за відібрані у нього авторські права. У тіні процесу – його земляк, екснардеп Михайло Апостол (на фото зліва)
Обікрасти художника-суперзірку. Скандал року в українському мистецтві
7 грудня, 21:10
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Мовний скандал у Чернівцях: вчителька обізвала учня після прохання перейти на українську мову
Мовний скандал у Чернівцях: вчителька обізвала учня після прохання перейти на українську мову
22 листопада, 07:28
Космонавт Артем’єв втратить політ на МКС через порушення правил SpaceX
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
2 грудня, 21:38
Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 05:50
«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
19 листопада, 21:06
Трамп і його адміністрація публічно сигналізували про зникнення DOGE з літа 2025 року
У США розформували Департамент ефективності уряду, який створив Ілон Маск
23 листопада, 20:48

Новини

Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі»
Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі»
Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи
Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи
Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження
Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження
Київщина: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
17-21 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
17-21 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua