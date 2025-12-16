Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі»

Ткаченко про мера Києва: для світу він поїхав розповідати про авторитет президента

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував висловлювання мера Києва Віталія Кличка про корупційний скандал в Україні. Для німецьких ЗМІ Кличко зазначив, що корупційний скандал підірвав довіру до влади Володимира Зеленського як в Україні, так і з боку міжнародних партнерів, пише «Главком».

Ткаченко зауважив:«Бачу, що мер Києва наділив себе повноваженнями коментувати внутрішню політику нашої розірваної російською агресією країни – закордоном. Сподіваюся, для поважних німецьких медіа Віталій Володимирович розповів і про сотні проваджень проти чиновників мерії. Бо це теж підриває авторитет українських інституцій. Не розповів?».

Очількиї столичної МВА назвав висловлювання Кличка «лицемірством».

Нагадаємо, наприкінці січня цього року міський голова Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського стосовно діяльності очільника КМВА Тимура Ткаченка. За його словами, у Києві нібито відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Кличко заявив, що Ткаченко, який без військової освіти й досвіду замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

Тоді очільник КМВА Тимур Ткаченко назвав заяву міського голови Віталія Кличка «дивною». Він зазначив, що спілкувався зі столичним головою щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте, у відповідь побачив «не допомогу, а пусті звинувачення».

Конфлікт між Київською міською державною адміністрацією (КМДА) та Київською міською військовою адміністрацією (КМВА) дедалі сильніше загострюється. Нещодавно між її очільниками стався конфлікт щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих.

Раніше очільник Київської військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко заявив, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних укриттів. Він каже, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми».

До слова, Тимур Ткаченко заявив, що представить докази того, що підлеглі Віталія Кличка «нахабно брешуть» заради політичного піару. Він порекомендував керівництву КМДА «не шукати відмовки, і замість розповсюдження неправдивих та маніпулятивних заяв, зайнятися справжньою роботою та виконанням своїх обіцянок».