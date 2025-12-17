Скандал у Чернівцях: ветерани заявили на фірму зі Львова через неякісне протезування та шахрайство

Ветерани зіштовхнулися не лише з проблемами зі здоров’ям після протезування, але й з шахрайством

Ветерани з Чернівців звинуватили приватне підприємство «Ортотоп», що займалося протезуванням військових за державний кошт у виготовленні неякісних протезів. Також ветерани стверджують, що деякі з цих протезів були видані лише за паперами. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеве видання C4.

Деталями інциденту поділився ветеран Микола Калінов, який втратив ногу під час бойових дій. За його словами держава виділила йому кошти на протезування, яке мало провести раніше згадане підприємство «Ортотоп». Однак через виготовлений цієї компанією протез чоловік отримав лише проблеми зі здоров’ям. «Куксоприймальна гільза викладена неякісно й мені це дуже заважало. Функції ходьби порушувались, і спіни. Після чого я був змушений робити собі МРТ і продовжувати лікування в реабілітаційному центрі. З проханням до пані Катерини про те, щоб її підприємство переробило куксоприймальну гільзу, мені надали різку відповідь. Таку, що я звернувся в інше підприємство, мені зробили, я ходжу. Не своя, але набагато краще», – поділився ветеран.

Ветеран Микола також мав отримати протез від «Ортотопу», але цього не сталося. За документами, він нібито отримав протез, який коштував понад 500 тис. грн, але насправді ветерану поставили його в Німеччині. «Випадково через ту саму подругу дізнаюся, що є протез, тобто це офіційно в базі він йде, і коштує він більше 500 тисяч гривень, про який я взагалі в курсі не був. Мені сказали, що цього протезу не має бути, його немає, і все. Додатково ще пізніше виявилося, що замість мене, коли я був фізично за кордоном, підписувалися, щоб отримати і протез, і додаткові оці аксесуари», – розповів військовий.

На думку військових, в цій історії йдеться не про помилки в паперах чи системі роботи компанії, а про схему заробітку на поранених. Ветерани також вважають, що через це постраждало більше людей, про випадки, про які ще не чули.

Тож завдяки їм цією справою вже займають у правоохоронних органах. «У нашій області йде дуже жорстке і явне зловживання державними коштами, яка держава виділяє хлопцям на протезування. А саме фірмами, які і протезують хлопців, надаючи їм неякісні послуги. На сьогодні зареєстровано провадження в Генеральній прокуратурі, у поліції, у НАБУ й у БЕБ», – заявив ветеран Олександр Бакіновський.

У коментарі для С4 представниці фірми Катерини Сербін, про яку у своїх звинуваченнях згадують ветерани, заперечила, що в компанії присутні факти шахрайства. «Якщо людина не задоволена протезом – [вона] має сказати про це впродовж двох тижнів, місяць може, але точно не за два з половиною роки. Це ж, розумієте, за два з половиною роки вже міняється повністю новий протез. І те, що він каже, що звертався в іншу фірму, то це неправда, тому що це було б прописано в центральній базі для осіб з інвалідністю, яка відображає всю інформацію, цієї інформації там немає. Це неправда. Він сказав своєму другу, що справа не в протезі, це особисте. Це можу сказати», – зазначила Катерина Сербін.

Відомо, що військові відмовилися від компенсації від фірми. Для них важлива справедливість та те, щоб інші військові не стали постраждалими подібних інцидентів.

