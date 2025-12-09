Головна Світ Соціум
Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки на тлі економічної кризи у США – ЗМІ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Перша леді США прорекламувала ексклюзивну сумка Unity Bag та натрапила на хейт
фото: скріншот Melania Trump

Критики називають вчинок Меланії Трамп ляпасом по обличчю американцям

Першу леді Сполучених Штатів Америки Меланію Трамп розкритикував в мережі після того, як вона прорекламувала у своїх соцмережах сумку Unity Bag, яка коштує $2 800 тис. Американці вважають такий вчинок зневагою до американців, пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

Ексклюзивна сумка Unity Bag, яку прорекламувала перша леді США, була створена на підтримку її ініціативи Fostering the Future. Меланія Трамп зробила репост допису дизайнерки Александри Гуччі Заріні, правнучки засновника бренду Gucci, яка представила цю сумку. Відомо, що 20% від продажу сумки спрямують на підтримку програми для дітей з прийомних родин.

У своєму дописі Меланія Трамп подякувала дизайнерці за таку ініціативу, завдяки якій молодь зможе отримати освіти та фінансову підтримку.

фото: скриншот MELANIA TRUMP/Х

Водночас американці не підтримали думку першої леді. Користувачі зазначили, що її допис – це тотальний провал та ляпас по обличчю американцям в часи кризи вартості життя. Також критики заявляють, що США перебуває у серйозній кризі, а сума ексклюзивної сумки значно перевищує статки американців, які мають середній дохід.

Крім цього, американцям не сподобалося те, що з прибутку продажу сумки на благодійність виділили лише 20%. Сумка Unity Bag можна придбати онлайн та в магазинах на Rodeo Drive у Беверлі-Гіллз.

Раніше «Главком» писав про те, що перша леді США Меланія Трамп повідомила про повернення семи українських дітей, викрадених Росією, додому. Ще семеро українських дітей – шість хлопчиків і одна дівчинка – повернулися до своїх родин у межах ініціативи з повернення депортованих дітей.

