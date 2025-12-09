Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки на тлі економічної кризи у США – ЗМІ

Критики називають вчинок Меланії Трамп ляпасом по обличчю американцям

Першу леді Сполучених Штатів Америки Меланію Трамп розкритикував в мережі після того, як вона прорекламувала у своїх соцмережах сумку Unity Bag, яка коштує $2 800 тис. Американці вважають такий вчинок зневагою до американців, пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

Ексклюзивна сумка Unity Bag, яку прорекламувала перша леді США, була створена на підтримку її ініціативи Fostering the Future. Меланія Трамп зробила репост допису дизайнерки Александри Гуччі Заріні, правнучки засновника бренду Gucci, яка представила цю сумку. Відомо, що 20% від продажу сумки спрямують на підтримку програми для дітей з прийомних родин.

У своєму дописі Меланія Трамп подякувала дизайнерці за таку ініціативу, завдяки якій молодь зможе отримати освіти та фінансову підтримку.

У мережі американці не підтримали думку першої леді США фото: скриншот MELANIA TRUMP/Х

Водночас американці не підтримали думку першої леді. Користувачі зазначили, що її допис – це тотальний провал та ляпас по обличчю американцям в часи кризи вартості життя. Також критики заявляють, що США перебуває у серйозній кризі, а сума ексклюзивної сумки значно перевищує статки американців, які мають середній дохід.

Крім цього, американцям не сподобалося те, що з прибутку продажу сумки на благодійність виділили лише 20%. Сумка Unity Bag можна придбати онлайн та в магазинах на Rodeo Drive у Беверлі-Гіллз.

