Вершник Продан здобув нагороду етапу Кубка світу
Змагання зібрали 110 спортсменів із 22 країн світу
Український вершник Олександр Продан успішно завершив змагальний сезон 2025 року, ставши другим під час етапу Кубка світу в Познані (Польща). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК.
Змагання відбувалися упродовж 3-7 грудня та зібрали 110 спортсменів із 22 країн світу. У межах престижного турніру Олександр виступав у категорії CSI3*-W.
За підсумками змагань український вершник піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани.
Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.
Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.
Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.
Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).
Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.
У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.
Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.
Коментарі — 0