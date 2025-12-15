Вчені назвали неочевидний фактор, що нівелює користь фізичних вправ

Захисний ефект фізичних навантажень може бути зменшений удвічі

Міжнародна група вчених, включно зі спеціалістами з UCL (Університетського коледжу Лондона), дійшла висновку, що забруднене повітря є неочевидним, але значущим фактором, який здатний різко знизити користь від регулярних фізичних навантажень. Про це пише «Главком» із посиланням на cursorinfo.co.il.

Нове масштабне дослідження, опубліковане в науковому журналі BMC Medicine, показало, що тривале проживання в районах із високим рівнем забруднення практично удвічі зменшує захисний ефект тренувань для здоров'я.

Робота ґрунтується на аналізі даних понад 1,5 млн дорослих людей із різних країн, включаючи Велику Британію, США, Китай, Тайвань та Данію, за якими вели спостереження понад десять років.

Дослідники підтвердили, що люди, які регулярно займалися фізичною активністю (не менше двох з половиною годин на тиждень помірних або інтенсивних навантажень), загалом мали нижчий ризик передчасної смерті. Однак у регіонах із забрудненим повітрям цей позитивний ефект був значно слабшим.

Ключовим фактором, що знижує користь, є дрібні тверді частинки PM2.5. Їхній мізерний розмір дозволяє їм проникати глибоко в легені та потрапляти у кровотік, негативно впливаючи на організм з часом.

Аналіз показав, що помітне зниження користі від фізичних вправ починається, коли середньорічна концентрація PM2.5 сягає близько 25 мікрограмів на кубічний метр. Сьогодні у районах із таким рівнем забруднення або вище проживає майже 46% населення Землі.

Порівняння ризиків смерті:

Малорухливі учасники: найвищий ризик смерті.

Активні учасники (чисті райони): ризик смерті приблизно на 30% нижчий.

Активні учасники (забруднені райони): захисний ефект знижується, ризик смерті лише на 12-15% нижчий.

При ще вищому рівні забруднення захисний ефект фізичних вправ, особливо щодо зниження смертності від онкологічних захворювань, ослаблюється ще сильніше. Вчені оцінюють, що близько 36% населення планети живе саме в таких умовах. Автори дослідження наголошують, що фізична активність, як і раніше, є важливим фактором підтримки здоров'я. Однак без поліпшення якості повітря її потенціал захисту організму виявляється суттєво обмеженим.

