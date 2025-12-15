Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Вчені назвали неочевидний фактор, що нівелює користь фізичних вправ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Приблизно 46% населення світу отримує менше користі від фізичної активності
фото із відкритих джерел

 Захисний ефект фізичних навантажень може бути зменшений удвічі

Міжнародна група вчених, включно зі спеціалістами з UCL (Університетського коледжу Лондона), дійшла висновку, що забруднене повітря є неочевидним, але значущим фактором, який здатний різко знизити користь від регулярних фізичних навантажень. Про це пише «Главком» із посиланням на cursorinfo.co.il.

Нове масштабне дослідження, опубліковане в науковому журналі BMC Medicine, показало, що тривале проживання в районах із високим рівнем забруднення практично удвічі зменшує захисний ефект тренувань для здоров'я.

Робота ґрунтується на аналізі даних понад 1,5 млн дорослих людей із різних країн, включаючи Велику Британію, США, Китай, Тайвань та Данію, за якими вели спостереження понад десять років.

Дослідники підтвердили, що люди, які регулярно займалися фізичною активністю (не менше двох з половиною годин на тиждень помірних або інтенсивних навантажень), загалом мали нижчий ризик передчасної смерті. Однак у регіонах із забрудненим повітрям цей позитивний ефект був значно слабшим.

Ключовим фактором, що знижує користь, є дрібні тверді частинки PM2.5. Їхній мізерний розмір дозволяє їм проникати глибоко в легені та потрапляти у кровотік, негативно впливаючи на організм з часом.

Аналіз показав, що помітне зниження користі від фізичних вправ починається, коли середньорічна концентрація PM2.5 сягає близько 25 мікрограмів на кубічний метр. Сьогодні у районах із таким рівнем забруднення або вище проживає майже 46% населення Землі.

Порівняння ризиків смерті:

  • Малорухливі учасники: найвищий ризик смерті.
  • Активні учасники (чисті райони): ризик смерті приблизно на 30% нижчий.
  • Активні учасники (забруднені райони): захисний ефект знижується, ризик смерті лише на 12-15% нижчий.

При ще вищому рівні забруднення захисний ефект фізичних вправ, особливо щодо зниження смертності від онкологічних захворювань, ослаблюється ще сильніше. Вчені оцінюють, що близько 36% населення планети живе саме в таких умовах. Автори дослідження наголошують, що фізична активність, як і раніше, є важливим фактором підтримки здоров'я. Однак без поліпшення якості повітря її потенціал захисту організму виявляється суттєво обмеженим.

До слова, у місті Боярка на Київщині медсестра вколола новонародженій дитині 20 доз вакцини замість однієї. Замість однієї вакцини немовля отримало одразу дві та й ще одну у десятки разів більшій дозі. Відтоді вся родина змушена щомісяця відстежувати, чи не захворіла на туберкульоз, а немовля ще й приймає сильні ліки. І хоча лікарям довелося визнати факт помилки, притягти медиків до відповідальності у суді в Україні вдається дуже рідко.

Читайте також:

Теги: спорт наука населення вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Латвії розглядає повне знесення залізниці, що веде до РФ
Латвія планує розібрати залізничні колії в напрямку РФ
27 листопада, 09:17
Загалом у турнірі взяли участь 270 спорстменів
У Києві пройшов турнір з кіокушинкай карате, присвячений полеглим захисникам України
18 листопада, 18:04
Наші футзальні команди досягли історичного успіху на міжнародній арені
Історичний успіх. Збірні України здобули срібло чемпіонату світу з футзалу серед учнів
20 листопада, 13:33
Гераскевич: Навіть невеличкі помилки забирають дорогоцінні соті долі секунди
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
21 листопада, 14:28
У Будапешті Україна здобула чотири золоті нагороди
Збірна України здобула шість нагород у фіналі Кубка світу з панкратіону
8 грудня, 12:53
Науковці знайшли глибинні причини депресії
Знайдено прихований провокатор важкої депресії
11 грудня, 17:28
Продан у Познані виборов срібло
Вершник Продан здобув нагороду етапу Кубка світу
9 грудня, 18:09
Пізніше ФБУ видалила скандальну публікацію
Федерація біатлону помилково опублікувала мапу України без Криму: деталі скандалу
13 грудня, 14:55
IBA є невизнаною МОК організацією, тому перемоги на її турнірах не свідчать про високий рівень спортсменів
«Дешева» копія Тайсона: росіянин намагався вкусити олімпійського чемпіона за вухо
Сьогодні, 14:43

Здоров'я

Вчені назвали неочевидний фактор, що нівелює користь фізичних вправ
Вчені назвали неочевидний фактор, що нівелює користь фізичних вправ
Токсичні сніданки: у Європі зафіксовано «вічні хімікати» у пластівцях і хлібі
Токсичні сніданки: у Європі зафіксовано «вічні хімікати» у пластівцях і хлібі
Скільки можна зберігати м'ясо в морозилці: результати нового дослідження
Скільки можна зберігати м'ясо в морозилці: результати нового дослідження
Знайдено прихований провокатор важкої депресії
Знайдено прихований провокатор важкої депресії
Поширені звички для здоров'я, які варто припинити: експерти пояснили шкідливість
Поширені звички для здоров'я, які варто припинити: експерти пояснили шкідливість
«У мене прекрасна фігура». Оксана Білозір розказала, як їй вдалося схуднути
«У мене прекрасна фігура». Оксана Білозір розказала, як їй вдалося схуднути

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua