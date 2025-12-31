Головна Спорт Новини
Вдруге за сезон: хокейний клуб відмовився грати в Чемпіонаті України

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Вдруге за сезон: хокейний клуб відмовився грати в Чемпіонаті України
«Шторм» є одним з новоутворених клубів чемпіонату, і за свій короткий період існування зумів виграти Кубок України
Фото: Федерація хокею України

Одеський «Шторм» поскаржився на дії керівництва національної першості 

Одеський хокейний клуб «Шторм» офіційно оголосив про припинення виступів у поточному розіграші чемпіонату України. Про це повідомляє «Главком»

Головною причиною такого радикального кроку керівництво команди назвало глибоку кризу довіри до чинного керівництва Федерації хокею України. У заяві клубу стверджується, що організатори першості систематично ігнорують засади спортивної рівності та справедливості, що робить подальшу участь колективу в змаганнях неможливою. Одесити звинувачують федерацію в маніпулюванні фактами та дезінформації спортивної спільноти, що стало останньою краплею в конфлікті між стороною клубу та функціонерами.

Безпосереднім приводом для публічного скандалу стала ситуація навколо поєдинку проти команди «Крижинка», що мав відбутися 28 грудня. Представники ФХУ через медіаресурси поширили інформацію, нібито гравці «Шторму» без поважних причин не з’явилися на льодовий майданчик. Федерація попередила про автоматичне зарахування технічної поразки та застосування додаткових санкцій відповідно до дисциплінарного статуту. Натомість пресслужба одеського клубу категорично спростувала ці звинувачення, назвавши повідомлення свідомим введенням в оману вболівальників та фахівців.

На момент ухвалення рішення про вихід із чемпіонату «Шторм» перебував на четвертій позиції в турнірній таблиці регулярного сезону, маючи в активі 17 залікових пунктів. Останній відрізок змагань виявився для команди невдалим – одесити змогли перемогти лише в одному поєдинку з шести останніх ігор. Подальша доля клубу та можливість його повернення до професійних турнірів залишаються невизначеними до вирішення спору з ФХУ.

Нагадаємо, що суперник «Шторму» також призупиняв участь у Чемпіонаті України. Клуб пояснив своє рішення діями та рішеннями Федерації хокею України (ФХУ), які, на їхню думку, «унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях».

Щоправда, «Крижинка-Кепіталз» заявила, що знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею. Це рішення було прийняте після «низки принципових перемовин із керівництвом ФХУ», які стосувалися як інтересів клубу, так і загальних «стандартів розвитку хокею в Україні».

Теги: спорт хокей Українська хокейна ліга

