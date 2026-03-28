Визначний для англійського футболу гравець потрапив в аварію

Алан Ширер невдало вийшов на велопрогулянку

Легендарний англійський нападник та абсолютний рекордсмен за кількістю забитих м'ячів в історії Англійської Прем'єр-ліги Алан Ширер потрапив у дорожньо-транспортну пригоду під час велопрогулянки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі ексфутболіста. 

Деталі інциденту

55-річний зірковий спортсмен особисто повідомив про інцидент, опублікувавши у своєму Instagram серію світлин із наслідками падіння, спричиненого незадовільним станом дорожнього покриття. Ширер пояснив, що причиною аварії стали численні глибокі вибоїни, які вкрай небезпечні для двоколісного транспорту. На опублікованих кадрах видно серйозні садна та криваві подряпини на правому передпліччі, біцепсі, а також сильно здерту шкіру на коліні та гомілці. Попри численні болючі забої, серйозних переломів вдалося уникнути, і зараз легендарний бомбардир відновлюється вдома, іронічно застерігши підписників, що дорожні ями – це дуже погана новина для велосипедистів.

Хто такий Алан Ширер

Постать Алана Ширера є культовою для англійського футболу, адже він залишається недосяжним лідером за кількістю голів в історії АПЛ – на його рахунку 260 влучних ударів. Свій шлях він розпочав у «Саутгемптоні», проте справжню славу здобув у складі «Блекберн Роверз», з яким став чемпіоном Англії у 1995 році. Пізніше він став живою іконою «Ньюкасл Юнайтед», відмовивши іменитому «Манчестер Юнайтед» заради можливості виступати за рідний клуб, де він забив понад дві сотні голів. У складі національної збірної Англії Ширер відзначився 30 разів, ставши найкращим бомбардиром домашнього Євро-1996.

Сьогодні, окрім активного способу життя, Алан є одним із найавторитетніших медійних експертів на британському телебаченні, зокрема у програмі Match of the Day, де він регулярно аналізує гру сучасних форвардів та перспективи збірної Англії на великих турнірах.

Нагадаємо, що найвідоміший гольфіст світу був арештований після потрапляння в аварію. Тайгер Вудс не вперше опиняється в неприємних ситуаціях на дорозі. 

