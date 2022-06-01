Підтримай своїх! Збірна України пропонує купити віртуальний квиток на її матч проти Шотландії

Кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів збірної

Купити квиток може будь-хто з будь-якої точки світу. Всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу UNITED24, яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

1 червня Національна збірна України з футболу зіграє зі збірною Шотландії у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. Матч відбудеться на стадіоні «Гемпден-Парк» у Глазго. Ця зустріч мала відбутися ще у березні в Харкові, проте це стало неможливим через повномасштабне вторгнення росії. З того часу росіяни зруйнували в місті понад 2000 житлових будинків.

Всі, хто хоче долучитися до відновлення України й підтримати національну збірну, зможуть зробити внесок, придбавши віртуальний квиток однієї чи декількох категорій на суму від 300 до 5000 грн. Це також можливість підтримати команду для тих уболівальників, які не можуть відвідати матчі через війну, розпочату росією.

Кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів збірної України. Наприклад, за внесок у розмірі 5000 гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу. Придбати віртуальні квитки та побачити перелік подарунків можна за посиланням.

Зауважимо, що віртуальний квиток не дає можливості відвідати матч. Онлайн-трансляція за участі українських ведучих та коментаторів буде за цим посиланням.

Організаторами збору виступили компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та білетний сервіс TicketBox.