Польща закликала своїх громадян евакуюватися з території РФ

Польща попередила громадян про ризики перебування в Росії і закликала виїжджати

Поляки з подвійним громадянством у Росії розглядаються місцевою владою виключно як громадяни РФ. У разі нових хвиль мобілізації вони також можуть під неї підпасти

Польща закликала своїх громадян покинути територію Росії через війну проти України та погіршення безпекої ситуації. Відповідне звернення оприлюднило Міністерство закордонних справ Польщі, пише «Главком».

У відомстві наголосили, що полякам варто утриматися від поїздок до РФ, якщо вони не є нагально необхідними.

«Ми рекомендуємо громадянам Польщі, котрі проживають у Росії, залишати її територію доступними комерційними та приватними засобами, якщо їхні особисті, сімейні чи професійні обставини не вимагають від них залишатися у країні», – заявили в МЗС.

У міністерстві також попередили, що можливості надання консульської допомоги стають дедалі обмеженішими через скорочення дипломатичного персоналу та припинення роботи частини консульських установ у Росії. У разі погіршення безпекової ситуації евакуація може бути значно ускладнена або навіть неможлива.

Окремо зазначається, що громадяни Польщі з подвійним громадянством у Росії розглядаються місцевою владою виключно як громадяни РФ. У разі нових хвиль мобілізації вони також можуть під неї підпасти.

Крім того, польське МЗС звернуло увагу на ризики свавільних затримань, обшуків телефонів, можливі заборони на виїзд із країни, обмежений доступ до фінансових ресурсів та складнощі з подорожами через відсутність прямих рейсів.

До слова, у листопаді минулого року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення закрити останнє російське консульство, яке розташоване в Гданську.

У відповідь на це, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва скоротить дипломатичну присутність Польщі в Росії. Захарова також зазначила, що Польща, закриваючи консульство, «відкрито демонструє, хто є справжнім агресором».