Австралія приєдналася до санкцій проти Росії

Австралія завдає удару по тіньовому флоту та криптоактивах РФ

У четверті роковини повномасштабного вторгнення уряд Австралії оголосив про запровадження наймасштабнішого пакету санкцій з лютого 2022 року. Під обмеження потрапили 180 фізичних, юридичних осіб та суден, що підживлюють воєнну машину Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уряд Австралії.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе та міністр оборони Річард Марлес підтвердили непохитну відданість Австралії справедливому миру в Україні. Нові обмеження спрямовані проти стратегічних галузей Росії, які забезпечують її здатність продовжувати агресію.

Заблоковано структури, що фінансують закупівлю військових технологій. Санкції торкнулися військового потенціалу та логістики агресора. Також відбулося обмеження доступу до сучасних розробок у науково-технічному секторі.

Австралія вперше запровадила цільові санкції проти суден «тіньового флоту», які Росія використовує для незаконного експорту нафти. Одночасно Канберра знизила граничну ціну на російську нафту з $47,60 до $44,10 за барель, аби максимально скоротити надходження до російського бюджету.

Революційним кроком стало запровадження санкцій проти криптовалютних організацій. Австралійська влада виявила, що ці структури дозволяли здійснювати транскордонні платежі в обхід традиційних банківських обмежень, підтримуючи військові операції РФ.

Загальна допомога Австралії Україні вже перевищила $1,7 млрд. Зокрема, $40 млн спрямовано до Фонду енергетичної підтримки. У січні 2026 року було виділено додаткові $10 млн для боротьби з наслідками зимових атак РФ на критичну інфраструктуру.

