У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу: є загиблі та поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Біля арени зібралися родини гравців і школярі-хокеїсти, багато хто залишав територію зі сльозами на очах
фото: АР

ричини стрілянини та можливі мотиви наразі встановлюються

У місті Потакет, штат Род-Айленд 16 лютого під час юнацького хокейного матчу сталася стрілянина, унаслідок якої загинули троє людей, включно з підозрюваним. Ще троє постраждалих перебувають у лікарні у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За попередніми даними, йдеться про цілеспрямований напад, який міг бути пов’язаний із сімейним конфліктом. Деталі щодо особи стрільця та віку загиблих поки не розголошуються, однак відомо, що серед жертв, імовірно, є дорослі.

Інцидент стався на льодовій арені Dennis M. Lynch неподалік Провіденса. Після стрілянини район довкола арени перекрили, на місці працювали численні підрозділи поліції, а в повітрі чергували гелікоптери.

Очевидці повідомляють, що біля арени зібралися родини гравців і школярі-хокеїсти, багато хто залишав територію зі сльозами на очах. Правоохоронці продовжують опитувати свідків і встановлювати всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у середній школі у місті Роквілл, штат Меріленд сталася стрілянина. Один учень отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований у стабільному стані, ще одного учня затримали за підозрою у причетності до інциденту.

Теги: стрілянина діти США хокей

