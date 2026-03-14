Пілот «Мерседеса» переміг у кваліфікації Шанхая з рекордом Формули-1

Юний гонщик уперше стартуватиме з першої позиції

Гонщик команди «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі виграв кваліфікаційний заїзд на Гран-прі Китаю з часом 1:32,064 хвилини. Про це повідомляє «Главком».

У першому сегменті вибули по два пілоти трьох стаєнь – «Кадилак», «Астон Мартін» і «Вільямс». Перес, Стролл, Боттас, Алонсо, Албон і Сайнс не змогли нав'язати конкуренцію іншим командам.

Натомість після другої частини боротьбу в кваліфікації припинили гонщик «Ауді» Бортолето, Ліндблад і Лоусон (обидва – «Рейсінг Буллз»), пілот «Хааса» Окон, Колапінто з «Альпін» і гонщик «Ауді» Гюлькенберг. Двійко останніх програли десятому Аджару («Ред Булл») лічені соті секунди.

На початку фінального сегменту технічні проблеми виникли в лідера сезону Расселла з «Мерседеса». Як наслідок, він зумів проїхати лише одне коло. Зате його напарник Антонеллі був найкращим у двох спробах, тож випередив британця і дует Гемілтона та Леклера з «Феррарі».

March 14, 2026

Молодий італієць вперше в кар'єрі завоював поул. Він також став наймолодшим переможцем кваліфікації в історії. У день заїзду йому виповнилося 19 років 210 днів. Попередній рекордсмен – німецький пілот Себастьян Феттель (21 рік 72 дні) за кермом «Торо Россо».

До слова, в суботу Расселл тріумфував у спринті Гран-прі Китаю. Британський пілот випередив дует пілотів «Феррарі». Другим фінішував Леклер, а Гемілтон став третім.

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.