«Ліверпуль» офіційно презентував нового головного тренера

Мерсисайдці запросили чергового іноземця

Англійський «Ліверпуль» призначив Андоні Іраолу новим керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанський фахівець відпрацював у чемпіонаті Англії три роки. Раніше він тренував Борнмут, який покинув після сезону 2025/26. Під керівництвом баска вишні фінішували на шостій сходинці в Прем'єр-лізі.

Іраола обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Арне Слота. Нідерландський тренер приніс Ліверпулю чемпіонський титул у дебютний рік, але в нинішній кампанії не привіз на Енфілд жодного трофею. Зокрема, в АПЛ мерсисайдці фінішували лише п'ятими.

За безпосереднє виконання обов'язків Іраола візьметься 1 липня. Наприкінці липня-на початку серпня «Ліверпуль» візьме участь в товариському турнірі Premier League Summer Series у США. Там його суперниками будуть англійські «Сандерленд», «Рексем» і «Лідс».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.