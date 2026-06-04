Костюк пояснила невдачу в півфіналі Відкритого чемпіонату Франції

Друга ракетка України не змогла вийти в перший фінал мейджора в кар'єрі

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої у 1/2 фіналу «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Остання представниця України на French Open зізналася, що бачила можливість для зміни перебігу подій на корті. За її словами, чимало геймів були рівними. Тож Костюк намагалася боротися за кожне очко.

«Так, я повернулася в гру, але сьогодні подача в мене не працювала належним чином. Думаю, я багато поспішала. У моїй грі було трохи більше хаосу, ніж зазвичай. Я не надто замислювалася про це. Просто намагалася грати очко за очком. Я майже не концентрувалася на рахунку», – пояснила українка.

Костюк досягнула найбільшої вершини в тенісній кар'єрі. Досі вона жодного разу не виходила в півфінали мейджорів. У наступній версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українська тенісистка підніметься на 12-те місце.

«Ролан Гаррос». 1/2 фіналу

Марта Костюк (Україна, 15) – Мірра Андрєєва (нейтр., 8) – 1:6, 3:6

До слова, Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна прикро програла і покинула «Ролан Гаррос» після першого раунду. Українка поступилася французькій тенісистці Діан Паррі. Вона виграла перший сет «під нуль», але програла два наступних.