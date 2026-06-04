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З двома олімпійськими чемпіонками. Оголошений склад України на Чемпіонат Європи з фехтування

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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З двома олімпійськими чемпіонками. Оголошений склад України на Чемпіонат Європи з фехтування
Під час минулого Чемпіонату Європи Україна здобула два золота та одне срібло
фото: BizziTeam

Україна сьогодні подала заявку на один з найважливіших турнірів сезону

Збірна України з фехтування визначилася із заявкою на Чемпіонат Європи у французькому Антоні. Про це повідомляє «Главком»

Хто увійшов до заявки? 

Україна заявила 24 фехтувальники, які виступлять у 12 дисциплінах. Кожен з них поєднуватиме особисті виступи з командними, що відрізняється від минулорічної практики. Тоді Анна Максименко фехтувала лише у командній першості, і в підсумку стала однією з авторок історичного золота.

Система відбору на головні старти передбачає комбінацію українського рейтингу (куди входять як внутрішні старти, так і міжнародні), а також рішення тренерів. Попри це, багато з трійок національної класифікації не потраплять на континентальну першість. 

Найбільших втрат зазнала жіноча шпага: за словами головного тренера Богдана Нікішина, турнір пропустить чинна чемпіонка світу Влада Харькова, а також лідерки рейтингу Емілі Конрад через травму та Аліна Дмитрук через іспит. У чоловічій шпазі склад виявився у більшості прогнозованим, однак четвертим номером замість Володимира Станкевича став Євген Макієнко.

У жіночій шаблі поза заявкою залишилася олімпійська чемпіонка Олена Кравацька, замість якої дебютує Валерія Гнідашева. У чоловіків-шаблістів до команди не потрапив один із лідерів рейтингу Станіслав Закутній, чиє місце посів Дмитрій Колобаєв. Натомість найочевіднішими виявилися склади в рапірі: у чоловіків обійшлося без сюрпризів, а у жіночій команді інтрига була лише навколо четвертого номера, де Крістіні Петровій надали перевагу перед віцечемпіонкою України Анною Тараненко.

Повні склади збірної України:

Шпага

  • Чоловіки: Нікіта Кошман (бронзовий призер Чемпіонату світу 2025), Роман Свічкар (чемпіон Європи 2025), Михайло Краснюк, Євген Макієнко
  • Жінки: Інна Бровко, Олена Кривицька, Анна Максименко (усі – чинні чемпіонки Європи у команді), Яна Шемякіна (олімпійська чемпіонка 2012 в особистій шпазі, призерка Чемпіонатів Європи та світу в особистій і командній шпазі)

Шабля

  • Чоловіки: Олексій Стаценко, Андрій Ягодка (віцечемпіон Європи 2022 у командній першості), Дмитрій Колобаєв, Богдан Боговін
  • Жінки: Аліна Комащук (олімпійська чемпіонка 2024, віцечемпіонка Олімпіади-2016), Олександра Бондар, Вікторія Коротченко, Валерія Гнідашева

Рапіра

  • Чоловіки: Андрій Погребняк, Максим Гаравський, Дмитро Чучукало, Єлизар Дирда
  • Жінки: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова

Нагадаємо, що Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів

Теги: чемпіонат Європи Збірна України Фехтування Роман Свічкар Аліна Комащук Олена Кривицька Олена Кравацька Яна Шемякіна Євген Макієнко Антоні Влада Харькова Анна Максименко Емілі Конрад Інна Бровко Нікіта Кошман Ольга Сопіт Аліна Полозюк Дарія Миронюк Андрій Ягодка

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