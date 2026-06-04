З двома олімпійськими чемпіонками. Оголошений склад України на Чемпіонат Європи з фехтування

Під час минулого Чемпіонату Європи Україна здобула два золота та одне срібло

Україна сьогодні подала заявку на один з найважливіших турнірів сезону

Збірна України з фехтування визначилася із заявкою на Чемпіонат Європи у французькому Антоні. Про це повідомляє «Главком».

Хто увійшов до заявки?

Україна заявила 24 фехтувальники, які виступлять у 12 дисциплінах. Кожен з них поєднуватиме особисті виступи з командними, що відрізняється від минулорічної практики. Тоді Анна Максименко фехтувала лише у командній першості, і в підсумку стала однією з авторок історичного золота.

Система відбору на головні старти передбачає комбінацію українського рейтингу (куди входять як внутрішні старти, так і міжнародні), а також рішення тренерів. Попри це, багато з трійок національної класифікації не потраплять на континентальну першість.

Найбільших втрат зазнала жіноча шпага: за словами головного тренера Богдана Нікішина, турнір пропустить чинна чемпіонка світу Влада Харькова, а також лідерки рейтингу Емілі Конрад через травму та Аліна Дмитрук через іспит. У чоловічій шпазі склад виявився у більшості прогнозованим, однак четвертим номером замість Володимира Станкевича став Євген Макієнко.

У жіночій шаблі поза заявкою залишилася олімпійська чемпіонка Олена Кравацька, замість якої дебютує Валерія Гнідашева. У чоловіків-шаблістів до команди не потрапив один із лідерів рейтингу Станіслав Закутній, чиє місце посів Дмитрій Колобаєв. Натомість найочевіднішими виявилися склади в рапірі: у чоловіків обійшлося без сюрпризів, а у жіночій команді інтрига була лише навколо четвертого номера, де Крістіні Петровій надали перевагу перед віцечемпіонкою України Анною Тараненко.

Повні склади збірної України:

Шпага

Чоловіки: Нікіта Кошман (бронзовий призер Чемпіонату світу 2025), Роман Свічкар (чемпіон Європи 2025), Михайло Краснюк, Євген Макієнко

Жінки: Інна Бровко, Олена Кривицька, Анна Максименко (усі – чинні чемпіонки Європи у команді), Яна Шемякіна (олімпійська чемпіонка 2012 в особистій шпазі, призерка Чемпіонатів Європи та світу в особистій і командній шпазі)

Шабля

Чоловіки: Олексій Стаценко, Андрій Ягодка (віцечемпіон Європи 2022 у командній першості), Дмитрій Колобаєв, Богдан Боговін

Жінки: Аліна Комащук (олімпійська чемпіонка 2024, віцечемпіонка Олімпіади-2016), Олександра Бондар, Вікторія Коротченко, Валерія Гнідашева

Рапіра

Чоловіки: Андрій Погребняк, Максим Гаравський, Дмитро Чучукало, Єлизар Дирда

Жінки: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова

Нагадаємо, що Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів.