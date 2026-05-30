Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя 43-річний чотириразовий чемпіон Франції з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя 43-річний чотириразовий чемпіон Франції з футболу
Бергунью у складі «Ліона» вигравав чемпіонат Франції у 2002, 2003, 2004 та 2005 роках
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Бріан Бергунью боровся з раком привушної залози

Чотириразовий чемпіон Франції у складі «Ліона» Бріан Бергунью помер на 44-му році життя. Про це повідомляє пресслужба «Ліону», повідомляє «Главком».

У грудні 2023 року йому було діагностовано рак привушної залози.

Бергунью у складі «Ліона» вигравав чемпіонат Франції у 2002, 2003, 2004 та 2005 роках. Він провів 21 матч за молодіжну збірну Франції та забив 10 голів.

У Бергунью лишилася дружина та четверо дітей.

Нагадаємо, колумбійський велосипедист Крістіан Каміло Муньос передчасно пішов із життя у віці 30 років

Смерть Муньоса стала наслідком фатального збігу обставин, що розпочалися з падіння під час змагань у Франції та призвели до незворотних медичних ускладнень. Інцидент стався на велогонці «Тур Юра».

Під час падіння спортсмен отримав травму коліна, яка спочатку не здавалася загрозою для життя. Однак протягом наступних днів стан Муньоса почав стрімко погіршуватися, через що він був змушений звернутися до лікарів у іспанському місті Вальядолід. Медики діагностували агресивну бактеріальну інфекцію в пошкодженому суглобі.

Незважаючи на термінову операцію та зусилля лікарів у відділенні інтенсивної терапії, врятувати атлета не вдалося.

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік (Ліон)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наживо гру «Колос» – «Металіст 1925» транслюватиме YouTube-канал УАФ
«Колос» – «Металіст 1925»: де дивитися фінал Кубка України серед жіночих команд
26 травня, 12:16
Лондонський «Челсі» пропустить наступну Лігу чемпіонів
Шість команд із топ-20 рейтингу УЄФА у наступному сезоні не зіграють у Лізі чемпіонів
18 травня, 09:57
«Пивовари» оформили виїзну звитягу
«Оболонь» сенсаційно здолала «Колос» у Прем'єр-лізі
17 травня, 18:05
Жінка загинула під час удару по багатоповерхівці у Києві 14 травня 2026 року
Була вихователькою від Бога. Внаслідок удару по Києву загинула працівниця дитсадка (фото)
15 травня, 09:52
Тимур Тутєров зацікавив клуби провідних дивізіонів
Українець з чемпіонату Англії змінить клуб влітку – ЗМІ
13 травня, 19:59
Руслан Маліновський близький до зміни клубу
Тренер «Дженоа» розповів про майбутнє Маліновського у клубі
11 травня, 19:00
Едін Терзіч відновить тренерську кар'єру в Іспанії
Фіналіст позаминулої Ліги чемпіонів очолить історичний гранд Іспанії
5 травня, 14:40
Андреа Мальдеру спочатку призначать як тимчасового тренера збірної України
Мальдера може очолити збірну України з футболу лише на два матчі – джерело
4 травня, 20:59
«Арсенал» продовжує триматися малорезультативної гри у плейоф Ліги чемпіонів
«Атлетіко» і «Арсенал» розписали нічию у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
30 квiтня, 00:48

Новини

Пішов з життя 43-річний чотириразовий чемпіон Франції з футболу
Пішов з життя 43-річний чотириразовий чемпіон Франції з футболу
Світоліна пробилася до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
Світоліна пробилася до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
Українська федерація гімнастики закликала приєднатися до акції пам’яті жертв війни
Українська федерація гімнастики закликала приєднатися до акції пам’яті жертв війни
Ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос»
Ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос»
Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»
Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»
Уперше з 1998 року в третьому раунді «Ролан Гаррос» лишилася мала кількість гравців топ-10
Уперше з 1998 року в третьому раунді «Ролан Гаррос» лишилася мала кількість гравців топ-10

Новини

У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
Вчора, 19:24

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua