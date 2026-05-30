Пішов з життя 43-річний чотириразовий чемпіон Франції з футболу

Бріан Бергунью боровся з раком привушної залози

Чотириразовий чемпіон Франції у складі «Ліона» Бріан Бергунью помер на 44-му році життя. Про це повідомляє пресслужба «Ліону», повідомляє «Главком».

У грудні 2023 року йому було діагностовано рак привушної залози.

Бергунью у складі «Ліона» вигравав чемпіонат Франції у 2002, 2003, 2004 та 2005 роках. Він провів 21 матч за молодіжну збірну Франції та забив 10 голів.

У Бергунью лишилася дружина та четверо дітей.

Нагадаємо, колумбійський велосипедист Крістіан Каміло Муньос передчасно пішов із життя у віці 30 років.

Смерть Муньоса стала наслідком фатального збігу обставин, що розпочалися з падіння під час змагань у Франції та призвели до незворотних медичних ускладнень. Інцидент стався на велогонці «Тур Юра».

Під час падіння спортсмен отримав травму коліна, яка спочатку не здавалася загрозою для життя. Однак протягом наступних днів стан Муньоса почав стрімко погіршуватися, через що він був змушений звернутися до лікарів у іспанському місті Вальядолід. Медики діагностували агресивну бактеріальну інфекцію в пошкодженому суглобі.

Незважаючи на термінову операцію та зусилля лікарів у відділенні інтенсивної терапії, врятувати атлета не вдалося.