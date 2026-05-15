Була вихователькою від Бога. Внаслідок удару по Києву загинула працівниця дитсадка (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Була вихователькою від Бога. Внаслідок удару по Києву загинула працівниця дитсадка (фото)
Жінка загинула під час удару по багатоповерхівці у Києві 14 травня 2026 року
Світлану Москалішину згадують як надзвичайно щиру та уважну людину

У Києві, внаслідок масованої російської атаки на Київ 14 травня, загинула вихователька дитсадка Світлана Москалішина. У будинок, де жила жінка, влучила ворожа ракета. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Їх убила Росія», інформує «Главком».

Працівниця дошкільного закладу професійно виконували свої робочі обов'язки та була надзвичайно гарною людиною.

«У Дарницькому районі в будинку, де прилетіла ракета, загинула вихователька дитячого садка 774 – Світлана Вікторівна Москалішина», – йдеться у повідомленні.

Світлана Вікторівна Москалішина працювала вихователькоб дитячого садка №774
фото: «Їх убила Росія»

Жінку згадують як надзвичайно щиру та уважну людину, яка була «вихователькою від Бога, добра, чуйна». Вона завжди знаходила спільну мову з дітьми та колегами.

Допис на Facebook-сторінці «Їх убила Росія»
Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Рятувальна операція у Дарницькому районі завершена
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Вранці 15 травня стало відомо, що пошуково-рятувальна операція на місці трагедії, спричиненої масованою атакою ворога 14 травня, яка тривала понад добу, завершена, підтверджено смерть 24 людей, з яких троє – діти. Поранення різного ступеня важкості дістали 48 осіб.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

