Була вихователькою від Бога. Внаслідок удару по Києву загинула працівниця дитсадка (фото)

Жінка загинула під час удару по багатоповерхівці у Києві 14 травня 2026 року

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Світлану Москалішину згадують як надзвичайно щиру та уважну людину

У Києві, внаслідок масованої російської атаки на Київ 14 травня, загинула вихователька дитсадка Світлана Москалішина. У будинок, де жила жінка, влучила ворожа ракета. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Їх убила Росія», інформує «Главком».

Працівниця дошкільного закладу професійно виконували свої робочі обов'язки та була надзвичайно гарною людиною.

«У Дарницькому районі в будинку, де прилетіла ракета, загинула вихователька дитячого садка 774 – Світлана Вікторівна Москалішина», – йдеться у повідомленні.

Світлана Вікторівна Москалішина працювала вихователькоб дитячого садка №774 фото: «Їх убила Росія»

Жінку згадують як надзвичайно щиру та уважну людину, яка була «вихователькою від Бога, добра, чуйна». Вона завжди знаходила спільну мову з дітьми та колегами.

Допис на Facebook-сторінці «Їх убила Росія» скриншот

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Рятувальна операція у Дарницькому районі завершена фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Вранці 15 травня стало відомо, що пошуково-рятувальна операція на місці трагедії, спричиненої масованою атакою ворога 14 травня, яка тривала понад добу, завершена, підтверджено смерть 24 людей, з яких троє – діти. Поранення різного ступеня важкості дістали 48 осіб.