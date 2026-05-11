Тренер «Дженоа» розповів про майбутнє Маліновського у клубі

Українського хавбека чекають у чемпіонаті Туреччини

Головний тренер «Дженоа» Даніеле Де Россі повідомив, що український півзахисник Руслан Маліновський після завершення поточного сезону залишить команду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tuttomercatoweb.

«Для чого нам потрібні останні два матчі Серії А? До матчів треба готуватися, шукати правильні та здорові стимули. Ми дамо можливість Маліновському попрощатися з уболівальниками, дамо зіграти тим, хто грав трохи менше», – заявив фахівець.

А тим часом турецький «Трабзонспор» досі очікує від Маліновського відповіді щодо переходу. «Чорноморські шторми» прагнуть підписати українця в міжсезоння і запропонували півзахиснику контракт на три роки.

Раніше повідомлялось, що «Дженоа» був зацікавлений у продовженні співпраці з Маліновським. Проте, «грифони» пропонували українцю коротший контракт. Перемовини сторін щодо пролонгації нібито зайшли в глухий кут.

Маліновський у нинішньому сезоні провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і три результативні передачі. До Генуї хавбек перебрався перед кампанією 2023/24.

Наразі кольори «Трабзонспору» захищають двоє українців – оборонець Арсеній Батагов і вінгер Олександр Зубков. Компанію їм донедавна складав форвард Данило Сікан, але взимку перейшов у бельгійський «Андерлехт».

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).