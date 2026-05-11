Тренер «Дженоа» розповів про майбутнє Маліновського у клубі

Руслан Маліновський близький до зміни клубу
фото: УАФ

Українського хавбека чекають у чемпіонаті Туреччини

Головний тренер «Дженоа» Даніеле Де Россі повідомив, що український півзахисник Руслан Маліновський після завершення поточного сезону залишить команду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tuttomercatoweb.

Півзахисник збірної України вже точно піде з «Дженоа» по завершенню поточного сезону. Це підтвердив головний тренер «грифонів» Даніеле Де Россі.

«Для чого нам потрібні останні два матчі Серії А? До матчів треба готуватися, шукати правильні та здорові стимули. Ми дамо можливість Маліновському попрощатися з уболівальниками, дамо зіграти тим, хто грав трохи менше», – заявив фахівець.

А тим часом турецький «Трабзонспор» досі очікує від Маліновського відповіді щодо переходу. «Чорноморські шторми» прагнуть підписати українця в міжсезоння і запропонували півзахиснику контракт на три роки.

Раніше повідомлялось, що «Дженоа» був зацікавлений у продовженні співпраці з Маліновським. Проте, «грифони» пропонували українцю коротший контракт. Перемовини сторін щодо пролонгації нібито зайшли в глухий кут.

Маліновський у нинішньому сезоні провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і три результативні передачі. До Генуї хавбек перебрався перед кампанією 2023/24.

Наразі кольори «Трабзонспору» захищають двоє українців – оборонець Арсеній Батагов і вінгер Олександр Зубков. Компанію їм донедавна складав форвард Данило Сікан, але взимку перейшов у бельгійський «Андерлехт».

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Руслан Маліновський близький до зміни клубу
