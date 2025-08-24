Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану
Хабібі став першим в історії Ірану олімпійським чемпіоном, вигравши золото Ігор 1956 в Мельбурні

Хабібі помер у лікарні після тривалої хвороби

Олімпійський чемпіон з вільної боротьби Імам Алі Хабібі помер на 95-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу Іранської федерації спортивної боротьби.

«Борцівська спільнота країни висловлює співчуття сім'ї померлого», – йдеться у повідомленні Іранської федерації спортивної боротьби.

Хабібі помер у лікарні після тривалої хвороби. Він перебував близько 1.5 місяці у медичних закладах через проблеми з диханням та серцем.

Хабібі став першим в історії Ірану олімпійським чемпіоном, вигравши золото Ігор 1956 в Мельбурні у ваговій категорії до 67 кг.

Також він перемагав на трьох чемпіонатах світу, ставав чемпіоном Азіатських ігор.

У 2007 році його було введено до Зали слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби.

Нагадаємо, колишній суддя ФІФА з В'єтнаму Чан Дінь Тхінь помер у віці 43 років.

Чан Дінь Тхінь 1 серпня був доставлений до лікарні після того, як знепритомнів під час чотирикілометрового забігу на витривалість у рамках обов'язкових передсезонних тестів суддів. Рефері помер вранці 3 серпня, точна причина смерті досі невідома.

«Федерація футболу В'єтнаму хотіла б висловити найглибші співчуття всій родині Чан Дінь Тхіня», – йдеться у повідомленні VFF.

Чан Дінь Тхінь був арбітром ФІФА у 2019 році. Він також є володарем нагороди «Срібний свисток-2025» за друге місце серед суддів у в'єтнамському футболі.

Теги: спорт Іран смерть вільна боротьба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Халк Хоган був одним із популяризаторів реслінгу
Помер легендарний американський реслер Халк Хоган
24 липня, 19:06
Олексій Гунбін, Владислав Лісняк та Артем Овчинніков посіли третє місце у чоловічих командних змаганнях
Українські лучники стали бронзовими призерами етапу Гран-Прі Європи
28 липня, 13:28
Після перерви «Динамо» намагалося грати ближче до воріт суперника, але не створило гострих моментів
«Динамо» зазнало поразки від «Пафоса»
12 серпня, 22:48
Софія Гречко та Анна Яковлєва здобули для України дві нагороди
Дві нагороди та світовий рекорд: тріумфальний виступ українок на Всесвітніх іграх
11 серпня, 13:29
Журова образилася на Україну
Депутатка Думи назвала Україну «головним ворогом російського спорту»
11 серпня, 18:29
Україна першою у світі офіційно визнала технологічний спорт як дисципліну
Україна вперше у світі провела чемпіонат з технологічного спорту
19 серпня, 18:21
Восени 2023 року під Бахмутом Роман Кривицький отримав поранення
«Втік з лікарні». Військовий розповів, як після поранення збирав кошти на авто побратимам
20 серпня, 09:46
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
Вчора, 10:31
Українська гімнастка набрала 117.400 бала у фіналі
Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики
Вчора, 10:40

Новини

Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану
Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану
Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
Лузан підкорилося історичне досягнення на чемпіонаті світу з веслування
Лузан підкорилося історичне досягнення на чемпіонаті світу з веслування
Якушенко став чемпіоном світу U-20 з греко-римської боротьби
Якушенко став чемпіоном світу U-20 з греко-римської боротьби
Вперше за 10 років Україна здобула медаль командної першості чемпіонату світу з художньої гімнастики
Вперше за 10 років Україна здобула медаль командної першості чемпіонату світу з художньої гімнастики
Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування
Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
95K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
25K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
11K
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту
3468
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Сьогодні, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua