Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану

Олімпійський чемпіон з вільної боротьби Імам Алі Хабібі помер на 95-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу Іранської федерації спортивної боротьби.

«Борцівська спільнота країни висловлює співчуття сім'ї померлого», – йдеться у повідомленні Іранської федерації спортивної боротьби.

Хабібі помер у лікарні після тривалої хвороби. Він перебував близько 1.5 місяці у медичних закладах через проблеми з диханням та серцем.

Хабібі став першим в історії Ірану олімпійським чемпіоном, вигравши золото Ігор 1956 в Мельбурні у ваговій категорії до 67 кг.

Також він перемагав на трьох чемпіонатах світу, ставав чемпіоном Азіатських ігор.

У 2007 році його було введено до Зали слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби.

