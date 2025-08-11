Журова: Хоч би як це звучало, але головний ворог російського спорту – це Україна

Одіозна депутатка Державної думи РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова назвала Україну головним ворогом російського спорту. Про це повідомляє «Главком».

«Хоч би як це звучало, але головний ворог російського спорту – це Україна. Інших варіантів немає. Вони всім пишуть скарги, намагаються настроїти всіх проти наших спортсменів, постійні протести влаштовують. Група чиновників керує та спрямовує український спорт у цьому плані. Напевно, це проплачено Заходом, який зацікавлений у цій політичній інформаційній війні. Українських спортсменів використовують зараз як політичний інструмент у інформаційній гібридній війн», – сказала олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутатка Держдуми РФ Світлана Журова.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві.

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.