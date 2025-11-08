Пішов з життя видатний український тренер з вільної боротьби

Ігор Адамович Барна був засновником калуської школи вільної боротьби

На 85-му році життя відійшов у вічність видатний тренер з Калуша Ігор Барна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.

Ігор Адамович Барна – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, засновник калуської школи вільної боротьби, Почесний громадянин міста Калуш.

Серед його вихованців – багаторазовий призер Європи та світу Василь Федоришин, призерка чемпіонатів Європи та світу Ірина Харів-Чихрадзе, майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи серед чоловіків Роман Мотрович, майстер спорту міжнародного класу, призер всесвітньої універсіади Тарас Лужний, неодноразовий чемпіон України Іван Петрів.

«Ігор Адамович – мій тренер, наставник і справжній друг. Людина, яка відіграла величезну роль у моєму житті. Він був не лише майстром своєї справи, а й людиною з великим серцем. Вчив не здаватися, коли важко, і вірити, коли здається, що вже немає сил. Його поради, підтримка і мудрість назавжди залишаться зі мною. Дякую Вам, дорогий Ігоре Адамовичу, за все, що зробили для мене і для багатьох хлопців, яких Ви виховали», – заявив перший віце-президент АСБУ Едуард Прощук.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).