Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати
В Аргентині 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані помер під час участі в прямому ефірі політичних дебатів
скриншот з відео

У політика стався інсульт

В Аргентині 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані помер під час участі в прямому ефірі політичних дебатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Página.

Під час виступу політик раптово знепритомнів. Пізніше з’ясувалося, що у нього стався інфаркт. Його негайно доставили до лікарні, але, за даними медиків, він прибув без ознак життя.

Інцидент стався під час ефіру програми, в якій брали участь кілька кандидатів. Губернатор провінції Місьйонес Уго Паслаккуа висловив глибокий смуток з приводу втрати Даміані, підкресливши його відданість справі, активну громадську діяльність і незламні переконання.

Нагадаємо, у Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі.

Міністр Дарко Глішич був гостем ранкової програми на телеканалі Pink. Після того, як ведучий поставив йому запитання, Глішич не зміг відповісти, йому стало зле, і трансляцію перервали.

Теги: депутат Аргентина смерть інсульт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіло Тюніна виявили на дорозі біля лісу
«Втомився боротися». У Росії застрелився топменеджер «Росатома»
20 вересня, 14:18
В Аргентині жорстоко вбили трьох дівчат
В Аргентині наркоторговці вбили трьох дівчат і транслювали злочин онлайн
28 вересня, 01:14
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру та хоче отримати її за будь-яку ціну
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
29 вересня, 18:35
Депутат та дві його спільниці отримали підозри
У Харкові депутат від ОПЗЖ організував схему для ухилення від мобілізації
2 жовтня, 17:35
Окупанти обстріляли храм у Костянтинівці на Донеччині
Поліція показала перші хвилини після російського обстрілу храму у Костянтинівці (відео)
11 жовтня, 22:59
Арсеній Насіковський відігравав активну роль в операційних проєктах DIM, курував будівельні й інвестиційні напрямки
Помер 21-річний син великого київського забудовника
16 жовтня, 18:37
3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях
Стало відомо, де насправді померла журналістка Рощина
24 вересня, 19:37
В Індонезії під час обвалення будівлі школи загинув учень, десятки постраждали
Обвал школи в Індонезії: одна дитина загинула, десятки під завалами
30 вересня, 10:38
Окупант був тренером у центрі плавання «Дельфін»
ЗСУ на фронті знищили російського чиновника, який був тренером з плавання
8 жовтня, 17:13

Політика

Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Сенатор-демократ закликав Трампа передати «Томагавки» Україні
Сенатор-демократ закликав Трампа передати «Томагавки» Україні
В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати
В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати
Держдеп попередив про «неминуче порушення» перемир’я в Газі: США готуються вжити заходів
Держдеп попередив про «неминуче порушення» перемир’я в Газі: США готуються вжити заходів
Пакистан та Афганістан домовились про негайне припинення вогню
Пакистан та Афганістан домовились про негайне припинення вогню
ЄС різко засудив майбутню зустріч Трампа з Путіним у Будапешті
ЄС різко засудив майбутню зустріч Трампа з Путіним у Будапешті

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua