В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати

В Аргентині 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані помер під час участі в прямому ефірі політичних дебатів

У політика стався інсульт

В Аргентині 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані помер під час участі в прямому ефірі політичних дебатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Página.

Під час виступу політик раптово знепритомнів. Пізніше з’ясувалося, що у нього стався інфаркт. Його негайно доставили до лікарні, але, за даними медиків, він прибув без ознак життя.

Інцидент стався під час ефіру програми, в якій брали участь кілька кандидатів. Губернатор провінції Місьйонес Уго Паслаккуа висловив глибокий смуток з приводу втрати Даміані, підкресливши його відданість справі, активну громадську діяльність і незламні переконання.

Нагадаємо, у Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі.

Міністр Дарко Глішич був гостем ранкової програми на телеканалі Pink. Після того, як ведучий поставив йому запитання, Глішич не зміг відповісти, йому стало зле, і трансляцію перервали.