Пішов з життя видатний український тренер з фехтування

Павло Яковенко дав путівку в життя чемпіонам світу та Європи

Українське фехтування зазнало важкої втрати. Пішов з життя заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту Павло Яковенко.

Як повідомили «Главкому» в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного, Павло Дмитрович 1961 року виграв першість СРСР з фехтування на шпагах і став майстром спорту. Закінчивши Київський державний інститут фізкультури у 1975 році, розпочав тренерську діяльність у Республіканській спортивній школі-інтернат спортивного профілю (нині Олімпійський коледж). У навчальному спортивному закладі він працював до останніх днів.

За роки роботи підготував цілу плеяду висококласних спортсменів. Серед них видатні фехтувальники – чемпіон Європи Віталій Агеєв, чемпіонка світу та Європи Наталія Конрад, призерка чемпіонату світу Лілія Івашко, призери чемпіонатів Європи серед юнаків Всеволод Дяченко і Андрій Михалець.

Прощання з Павлом Яковенком відбудеться 12 травня на Байковому кладовищі.