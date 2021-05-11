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    Пішов з життя видатний український тренер з фехтування

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    Павло Яковенко підготував плеяду видатних фехтувальників - Пішов з життя видатний український тренер з фехтування
    Павло Яковенко підготував плеяду видатних фехтувальників
    Фото Олімпійський коледж

    Павло Яковенко дав путівку в життя чемпіонам світу та Європи

    Українське фехтування зазнало важкої втрати. Пішов з життя заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту Павло Яковенко.

    Як повідомили «Главкому» в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного, Павло Дмитрович 1961 року виграв першість СРСР з фехтування на шпагах і став майстром спорту. Закінчивши Київський державний інститут фізкультури у 1975 році, розпочав тренерську діяльність у Республіканській спортивній школі-інтернат спортивного профілю (нині Олімпійський коледж). У навчальному спортивному закладі він працював до останніх днів.

    За роки роботи підготував цілу плеяду висококласних спортсменів. Серед них видатні фехтувальники – чемпіон Європи Віталій Агеєв, чемпіонка світу та Європи Наталія Конрад, призерка чемпіонату світу Лілія Івашко, призери чемпіонатів Європи серед юнаків Всеволод Дяченко і Андрій Михалець.

    Прощання з Павлом Яковенком відбудеться 12 травня на Байковому кладовищі.

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    Теги: Фехтування Павло Яковенко
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