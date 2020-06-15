«Після бою з Віталієм Кличком я був у комі. Всі думали, що я помру», - боксер Шеннон Бріґґс



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Шеннон Бріґґс визнав, що віталій Кличко розбивав його усі 12 раундів Фото - Boxrec

Епатажний американець пригадав бій десятирічної давнини

Американський боксер Шеннон Бріґґс, якому зараз 48 років, пригадав, як у 2010 році бився з українцем Віталієм Кличком за його титул чемпіона WBC у суперважкій категорії. Тоді Віталій переміг за підсумками 12-ти проведених раундів одноголосним суддівським рішенням.

«У 2010 році я бився з Віталієм Кличком, і у мене суглоб на лівій руці вискочив в першому ж раунді. Він мене брутально мутузив усі 12 раундів, якщо ви розумієте, про що я. Просто розбивав мене. Але я не знявся з бою, я достояв до кінця. Після бою потрапив до лікарні, впав у кому. Всі думали, що я помру. Моя дружина була поруч весь цей час. Я ледве вибрався звідти», - сказав Бріґґс під час підкасту з легендою боксу Майком Тайсоном.

Зауважимо, що в останнє Шеннон виходив у ринг у травні 2016-го – у Лондоні він нокаутував аргентинця Еміліо Зарате. Загалом на професійному рингу Бріґґс провів 67 боїв – 60 виграв (53 – нокаутом), 6 програв (2 – нокаутом) і один судді визнали нічийним.