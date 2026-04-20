Півфіналіст Ліги чемпіонів через ушкодження втратив двох нападників

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Півфіналіст Ліги чемпіонів через ушкодження втратив двох нападників
Александер Сьорлот змушений поберегтися
Тренерський штаб отримав неприємні новини від медичної служби

Нігерієць Адемола Лукман і норвежець Александер Сьорлот займатимуться індивідуально після фіналу Кубка Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Представники атакувальної лінії «матрацників» із неприємними відчуттями завершили поєдинок проти «Реал Сосьєдада» із Сан-Себастьяна. Лікарі «Атлетіко» провели обстеження нападників. Їм рекомендують дотримуватися максимальної обережності задля уникнення травм.

«У звязку з цим у прийдешні дні футболісти виконуватимуть індивідуальний план тренувань, займаючись окремо від основної групи. Динаміка їхнього стану визначить терміни повернення до загальних тренувань з партнерами», – йдеться в заяві гранда.

Лукман і Сьорлот не змогли забезпечити «Атлетіко» перемогу в Кубку Іспанії. Нігерійський вінгер відзначився голом, але цього вистачило для нічиєї в основний час (2:2). Натомість норвезький форвард не реалізував одинадцятиметровий у серії пенальті (3:4).

Незабаром на «Атлетіко» чекають матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, 29 квітня «матрацники» приймуть лондонський «Арсенал» у столиці Іспанії. Натомість другий поєдинок зіграють на Туманному Альбіоні 5 травня.

«Атлетіко» на внутрішній арені в сезоні 2025/26

За сім турів до кінця кампанії команда Дієго Сімеоне йде четвертою у турнірній таблиці Ла Ліги. Мадридці набрали 57 очок і зберігають лише теоретичні шанси на титул. До кінця сезону «Атлетіко» змагатиметься з «Вільярреалом» за третю позицію.

Найкращий бомбардир мадридців у чемпіонаті Іспанії – саме Сьорлот (10 голів). Також «матрацники» зазнали невдачі в Кубку Іспанії.

«Атлетіко» на європейській арені в сезоні 2025/26

Підопічні Сімеоне розпочали виступи в основному раунді турніру. Там вони оформили чотири перемоги, одну нічию та три поразки. Набраних 13 очок вистачило для виходу в попередній раунд плейоф.

Там «Атлетіко» розібрався з бельгійським «Брюгге» (3:3, 4:1). Натомість в 1/8 фіналу «матрацники» здолали спротив лондонського «Тоттнема» (5:2, 2:3). А в чвертьфіналі несподівано розібралися з іспанською «Барселоною» (2:0, 1:2).

Найкращим бомбардиром команди в турнірі залишається Хуліан Альварес. Аргентинський нападник забив дев'ять м'ячів.

До слова, раніше «Атлетіко» повернув тріо футболістів із лазарету перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Штаб «матрацників» знову може розраховувати на воротаря Облака, оборонця Пубіля та півзахисника Мендосу. Вони не грали кілька тижнів.

Нагадаємо, багаторічний лідер «Атлетіко» Антуан Грізманн переходить в американський «Орландо Сіті». Француз уклав із «левами» контракт до кінця сезону 2027/28. Лави флоридців нападник поповнить влітку.

Чи повернеться нардеп Беленюк на килим? Думка легендарного українського борця
Чи повернеться нардеп Беленюк на килим? Думка легендарного українського борця
Півфіналіст Ліги чемпіонів через ушкодження втратив двох нападників
Півфіналіст Ліги чемпіонів через ушкодження втратив двох нападників
Збірна Росії з футболу домовилася про товариську гру з однією з найбідніших країн світу
Збірна Росії з футболу домовилася про товариську гру з однією з найбідніших країн світу
Михайлюк зізнався, чи є у нього конфлікт з головним тренером збірної України з баскетболу
Михайлюк зізнався, чи є у нього конфлікт з головним тренером збірної України з баскетболу
Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер
Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер
Збірна України з дзюдо вперше за 27 років завершила Чемпіонат Європи без медалей
Збірна України з дзюдо вперше за 27 років завершила Чемпіонат Європи без медалей

