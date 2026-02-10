Головна Спорт Новини
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Сенсаційний лідер УПЛ переміг «Шахтар» на зборах у Туреччині
Після поєдинку сміявся лише Віталій Пономарьов (праворуч)
Фото: ФК ЛНЗ

Провідні команди чемпіонату України зробили хороший заспів до весняної частини сезону

Черкаський ЛНЗ мінімально здолав донецький «Шахтар» у контрольному поєдинку. Про це повідомляє «Главком».

Спаринг відбувся у рамках підготовки обох клубів до другої частини кампанії 2025/26. І черкащани, і «гірники» готуються до відновлення сезону в Туреччині.

Підопічні Арди Турана були активнішими в дебюті зустрічі. Проте, поступово перебіг подій змістився в центр поля. До перерви «насінники» та «Шахтар» обмінялися моментами – непростий удар Назарини зі штрафного парирував кіпер ЛНЗ Паламарчук, а Нонікашвілі не влучив у рамку на дальній стійці.

Реабілітувався грузин на старті другого тайму. Яшарі подав штрафний, а Нонікашвілі виграв верхову боротьбу. М'яч підхопив Горін і класним ударом «прошив» Різника – 1:0 на користь ЛНЗ.

«Шахтар» мав нагоди, щоб відігратися. Зокрема, після пострілу Цуканова з лінії штрафного мяч просвистів поруч зі стійкою. А з ударом Бондаренка в дальній кут впорався воротар черкащан. Зрештою, команди обмежилися одним голом.

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

Раніше легіонер «Шахтаря» Педріньйо відреагував на чутки про натуралізацію. Бразилець пообіцяв розглянути пропозицію виступів за збірну України. Водночас перемовин про отримання українського спортивного громадянства він не вів.

Теги: ФК «Шахтар» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

