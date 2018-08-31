Плавець Михайло Романчук визнаний найкращим спортсменом серпня в Україні



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Михайло Романчук

Це перша така відзнака українського спортсмена

Національний олімпійський комітет України визнав дворазового чемпіона та срібного призера чемпіонату Європи з плавання Михайла Романчука найкращим спортсменом останнього літнього місяця.

Його особистий наставник Петро Нагорний отримав звання найкращого тренера серпня відповідно.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Підбиваючи підсумки спортивного серпня, експертна комісія НОК відзначила чудові здобутки українських спортсменів на міжнародних стартах з академічного веслування, велоспорту, легкої атлетики, синхронного плавання, спортивної гімнастики, стрибків у воду, плавання.

Звання найкращого спортсмена місяця отримав Михайло Романчук.

На чемпіонаті Європи у Глазго (Шотландія) талановитий плавець здобув три медалі – він двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанціях 400 метрів і 800 метрів вільним стилем і посів друге місце на дистанції 1500 метрів.

На ІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Нанкіні-2014 Михайло виборов золото та срібло (400 м і 800 м, вільний стиль).

Зазначається, що для Романчука це перше таке визнання він НОК України.