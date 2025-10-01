Ексвласниця «Лейкерс» прокоментувала смерть бульдога Хемілтона

Басс у соцмережах відреагувала на смерть Роско

Колишня власниця клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джині Басс відреагувала на повідомлення пілота «Феррарі» Льюїса Хемілтона про смерть його бульдога Роско. Про це інформує «Главком».

«Прекрасний жест пам'яті. Ти допоміг зцілити багатьох інших, чиї серця також розбиті», – написала Басс у соцмережах під повідомленням Хемілтона.

Нагадаємо, пресслужба Формули-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона – Роско.

«Спочивай з миром, Роско Хемілтон, справжня зірка, гідна поваги. Улюблений Льюїсом Хемілтоном Роско подарував посмішки вболівальникам у всьому світі та зігрів їхні серця. Наші думки з Льюїсом у цей скрутний час. Спочивай з миром, Роско, від цуценя до справжньої собачої ікони. Дякуємо тобі за слід, який ти залишив у наших серцях», – написала пресслужба Формули-1 у соцмережах.

Раніше Хемілтон повідомив про смерть бульдога.

«Втратив минулої ночі свого найкращого друга. Дякуємо всім за любов, яке ви дарували йому всі ці роки. Роско назавжди», – написав Льюїс Хемілтон у соціальних мережах.

Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великобританії після того, як відновився від перенесеної пневмонії. До цього Льюїс повідомляв, що переживає через стан свого вже не молодого бульдога.