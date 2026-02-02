Головна Спорт Новини
По всій Росії відбулися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Антипутінський напис на тлі адмінбудівлі в Красноуфімську

Громадяни Росії відгукнулися на заклик українських ультрас

У російських містах відбулися акції проти російського диктатора Володимира Путіна, ініціаторами яких стали українські ультрас. Про це повідомляє «Главком».

У минулому році українські ультрас зробили звернення до європейських фанатів та патріотів з закликом провести акцію проти Путіна. До акції долучилися і мешканці Росії.

Які російські міста долучилися до акції

Акції з антипутінськими написами, зокрема, відбулися в Грозному, Москві, Архангельську, Санкт-Петербурзі, Чебоксарах, Красноуфімську, Воронежі та Єкатеринбурзі. 

Звернення українських ультрас

«Російські спецслужби, під керівництвом Путіна, вкладають величезні кошти у дестабілізацію Європи. Вони купують ваших політиків, вони дають гроші «лівим», «правим». Вони докладають зусиль, щоб посилити проблему з мігрантами (тільки останнім часом – на кордоні Польщі та Білорусі та на кордоні Фінляндії та Росії)», – йдеться у зверненні.

Українські фанати також закликали доєднатися до їхньої акції.

«Ми, українські фанати, які зараз воюють із «червоною чумою» на фронті в Україні, закликаємо європейських фанатів приєднатися до акції, яку проведе молоде покоління наших ультрас, на тих стадіонах, де ще проходять футбольні матчі. 22-23 листопада, на наших секторах будуть банери «FCK PTN», закликаємо і вас показати таким чином своє ставлення до цього кривавого диктатора. Не мовчіть і покажіть Путіну, що Європа не боїться його! Покажіть, що ВИ НЕ БОЇТЕСЬ ЙОГО! Тому що Європа, це – кожен із вас! Ця акція – лише маленький крок. Пам'ятайте актуальну сьогодні істину: Si vis pacem, para bellum», – наголошувалося у зверненні.

По всій Росії відбулися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
