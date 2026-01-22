Посланець Путіна розхвалив НАБУ і САП

Дмітрієв прокоментував новину про те, що Ростислав Шурма отримав підозру

Спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що висунення звинувачень у корупції та арешти соратників президента України Володимира Зеленського стали «хорошою антикорупційною традицією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

«Вже вдруге – прямо перед зустріччю Зеленського з Трампом – одного з найближчих соратників Зеленського заарештовують/висувають звинувачення в корупції. Це стає хорошою антикорупційною традицією», – сказав Дмитрієв.

Так спеціальний посланець російського диктатора прокоментував новину про те, що ексзаступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма отримав підозру.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Підозри отримали девʼятеро осіб. Серед них – ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».

Раніше медіа повідомляли, що 28 листопада 2025 року в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Однак голова НАБУ Семен Кривонос зазначив, що в листопаді 2025 року обшуків у робочому кабінеті тодішнього очільника Офісу президента не проводили. Водночас, посилаючись на таємницю досудового розслідування, він утримався від коментарів щодо можливих подальших обшуків або інших слідчих дій стосовно Єрмака.

До слова, 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Обшуки проходили в офісі партії Тимошенко. За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування.

Згодом Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт майна народної депутатки і голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.