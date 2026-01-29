Головна Світ Політика
Китай відреагував на звинувачення у допомозі Росії виготовляти «Орєшнік»

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Китай виступає за деескалацію стосовно війни в Україні
Китай стверджує, що на нього перекладають відповідальність за російську агресію в Україні

Китай заперечує свою допомогу Росії у виготовленні ракет «Орєшнік». Відповідну заяву зробив речник міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякун. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву.

Ґо Цзякун стверджував, що Пекін тримається своєї чіткої позиції щодо війни в Україні. Тож вона є незмінною. «Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми ніколи не розпалюємо вогонь, не користуємося ситуацією та, звичайно, не погоджуємося на звинувачення або ухилення від відповідальності», – заявив речник МЗС Китаю.

Також Ґо Цзякун зазначив, що чергові звинувачення Китаю у підтримці війни Росії проти України є спробою зробити відповідальною за війну РФ їхню країну. «Ми категорично не приймаємо перекладання відповідальності на Китай», – заявив посадовець.

Водночас на питання щодо постійних російських атак на енергоструктуру України та можливу допомогу Китаю у цій кризі Ґо Цзякун заявив, що його країна дотримується деескалації.

Такої ж позиції Китай закликав дотримуватися всі сторони конфлікту. Зокрема дипломат наголосив на тому, щоб не поширювати конфлікт та бойові дії і не розпалювати майбутні воєнні протистояння.

Напередодні видання The Telegraph опублікувало статтю, де заявило про те, що Китай надсилає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для створення гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети «Орєшнік».

У статті йшлося про те, що ключову роль у збільшенні виробництва відіграють китайські верстати з числовим програмним управлінням. Один із таких карусельних токарних верстатів українська розвідка виявила на Воткінському заводі – головному підприємстві РФ з виробництва ракет. Саме там виготовляють ракети «Орешник», «Іскандер-М» та міжконтинентальні «Тополь-М».

Теги: росія війна Китай ракета

