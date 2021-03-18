Усик різко відповів британцю: «Вирішувати буду я!»

Боксери не можуть розпочати переговори про організацію поєдинку

Переговори обов’язкового претендента на титул WBO Олександра Усика (18 побед, 13 из них — нокаутом) та Джо Джойса (12 побед, 11 из них — нокаутом) про бій мають відновитися з дня на день. Їм перешкоджає хіба що фінансова невизначеність, адже інший бар’єр усунуто: контракт на поєдинки підписали й головні суперважковаговики Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі.

У Twitter український боксер порадив суперникові реально оцінювати ситуацію.

«Команда Джойса зробила нам пропозицію, але вона нас не влаштувала, тому ми відповіли своєю більш реалістичною контрпропозицією, – написав Олександр Усик. – Джо не має так високо думати про себе. Йому потрібно просто підкоритися, адже я є тим, хто буде приймати остаточне рішення».

Зазначимо, що Джо Джойса не влаштовує розподіл гонорару в процентному відношені як 93:7. «Це смішно. Ми поважаємо WBO і впевнені, що вони запропонують справедливе рішення, – сказав Джонс. – Навіть якщо справа дійде до торгів».

У свою чергу промоутер Усика Олександр Красюк також чекає, коли WBO прояснить ситуацію з розподіленням гонорару.

«Правила говорять: якщо проходить бій за звання тимчасового чемпіона, то гонорари потрібно вираховувати на підставі середнього офіційного заробітку за останні три бої, – розповів Олександр Красюк в інтерв'ю Fred Talks Fighting. – Звідси й вийшли цифри 93 на 7. У таких випадках правила WBO передбачають мінімум для кожного бійця, який становить 20 відсотків. WBO має офіційно оголосити розподіл гонорару в пропорції 80:20 на користь Усика. Після цього можна розпочати переговори».

Раніше Усик, розповів, яким чином потрапив у фільм Оксани Марченко і назвав прикрий інцидент інформаційною війною.