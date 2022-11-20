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Війна Росії проти України. Генштаб Польщі озвучив свою місію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна Росії проти України. Генштаб Польщі озвучив свою місію
Раймунд Анджейчак назвав «своєю місією» перемогу України
фото з відкритих джерел

Анджейчак наголосив на важливості досвіду, отриманого в результаті війни в Україні

Україна має перемогти у війні, яку розв'язала проти неї Росія, а досягнення цієї мети – місія західних країн. Про це заявив начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак під час форуму міжнародної безпеки, організованого в Канаді, передає PAP.

«Україна має перемогти, це наша місія, і крапка», – заявив Анджейчак.

Коли його запитали про дилему вибору пріоритетів між зміною клімату та безпекою, він вказав на взаємозалежність зміни клімату в Африці та збільшення припливу іммігрантів до Європи.

У цьому контексті Анджейчак наголосив на важливості досвіду, отриманого в результаті війни в Україні – наприклад, здатності швидко створювати інфраструктуру для обслуговування біженців, використовуючи Польщу як логістичний вузол.

Раніше прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету. 

Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. Після зустрічі він вийшов до журналістів і відповів на запитання, чи була ракета випущена з Росії: «Є попередня інформація, яка ставить це під сумнів. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Та, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо». 

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Теги: війна Польща росія Україна Генштаб

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