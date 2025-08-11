Головна Спорт Новини
Покалічене тіло було знайдене біля пустиря. У РФ помер ексчемпіон світу з кікбоксингу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Колишній чемпіон світу з кікбоксингу та багаторазовий чемпіон Росії Дмитро Лиходумов помер у віці 50 років. Про це повідомляє «Главком».

Російські ресурси зазначають, що кікбоксера знайшли покаліченим на пустирі у Підмосков'ї. На його тілі виявили множинні травми, ймовірно, від побиття та наїзду автомобіля.

Спортсмена було доставлено до лікарні у тяжкому стані, проте врятувати його лікарі не змогли.

Лиходумов у минулому був багаторазовим чемпіоном Росії, призером чемпіонату Європи, фіналістом чемпіонату світу та чемпіоном світу серед професіоналів.

Двадцять років тому він поїхав із рідного Липецька (РФ) до Україну, де жив до 2022 року, але після початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся до країни-агресора. Російські ресурси зазначають, що він вів затворницький спосіб життя. Друзі неодноразово намагалися влаштувати його на роботу до місцевих спортшкол, але він відмовлявся.

Теги: росія кікбоксинг вбивство

