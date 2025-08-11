Російські ресурси зазначають, що кікбоксера знайшли покаліченим на пустирі у Підмосков'ї

Колишній чемпіон світу з кікбоксингу та багаторазовий чемпіон Росії Дмитро Лиходумов помер у віці 50 років. Про це повідомляє «Главком».

Російські ресурси зазначають, що кікбоксера знайшли покаліченим на пустирі у Підмосков'ї. На його тілі виявили множинні травми, ймовірно, від побиття та наїзду автомобіля.

Спортсмена було доставлено до лікарні у тяжкому стані, проте врятувати його лікарі не змогли.

Лиходумов у минулому був багаторазовим чемпіоном Росії, призером чемпіонату Європи, фіналістом чемпіонату світу та чемпіоном світу серед професіоналів.

Двадцять років тому він поїхав із рідного Липецька (РФ) до Україну, де жив до 2022 року, але після початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся до країни-агресора. Російські ресурси зазначають, що він вів затворницький спосіб життя. Друзі неодноразово намагалися влаштувати його на роботу до місцевих спортшкол, але він відмовлявся.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві.

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.