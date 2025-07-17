Чернігівщина: на полігоні від поранень померли двоє військових, під підозрою – курсант

За попередніми даними, під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців

На території навчального центру на Чернігівщині під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки затримала курсанта військового інституту, який виявився російським агентом.

Як зазначають правоохоронці, зловмисник мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу. Фігурант підготував російському куратору «звіти», в яких розписав графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів. Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості.