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Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11069 танків
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 4 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1057140 (+1010) осіб,
  • танків ‒ 11069 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23079 (+8) од,
  • артилерійських систем – 31053 (+28) од,
  • РСЗВ – 1452 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77),
  • крилаті ракети ‒ 3553 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57244 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 4 серпня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 4 серпня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб війна росія

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