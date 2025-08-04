Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 4 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 4 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1057140 (+1010) осіб,
- танків ‒ 11069 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23079 (+8) од,
- артилерійських систем – 31053 (+28) од,
- РСЗВ – 1452 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77),
- крилаті ракети ‒ 3553 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57244 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Як відомо, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.