Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11069 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 4 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1057140 (+1010) осіб,

танків ‒ 11069 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 23079 (+8) од,

артилерійських систем – 31053 (+28) од,

РСЗВ – 1452 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77),

крилаті ракети ‒ 3553 (+1),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57244 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 4 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.