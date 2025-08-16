Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські паверліфтерки здобули дві нагороди Всесвітніх ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські паверліфтерки здобули дві нагороди Всесвітніх ігор
Українки вдало виступили на Всесвітніх іграх

У легкій категорії серед жінок Тетяна Біла стала срібною призеркою, а Анастасія Деревянко здобула бронзу

Подвійним українським п'єдесталом завершилися змагання з паверліфтингу на Всесвітніх іграх у Ченду. Про це повідомляє «Главком».

У легкій категорії серед жінок Тетяна Біла стала срібною призеркою, а Анастасія Деревянко здобула бронзу.

Тетяна Біла: присідання – 207.5 кг, жим лежачи – 130 кг, станова тяга – 175 кг, 107.77 бала за Формулою IPF.

Анастасія Деревянко: присідання – 205 кг, жим лежачи – 127.5 кг, станова тяга – 180 кг, 105.45 бала за Формулою IPF.

Чемпіонкою Ігор стала Зузанна Кула з Польщі зі світовим рекордом у присіданні – 223 кг.

Для Анастасії Деревянко це вже друга бронзова медаль Всесвітніх ігор, у Бірмінгемі-2022 вона також посіла третє місце.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Джерело
Теги: паверліфтинг спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Новописьменний (у центрі) здобув золото Всесвітніх ігор
Україна продовжує утримувати третю позицію медального заліку Всесвітніх ігор
Вчора, 21:41
Журова образилася на Україну
Депутатка Думи назвала Україну «головним ворогом російського спорту»
11 серпня, 18:29
Терлюга здобула срібло Всесвітніх ігор
Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор
8 серпня, 21:12
Цьогоріч Підгрушна втретє вийшла заміж. Чоловіком Олени став військовослужбовець на ім'я Ростислав
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою
8 серпня, 15:56
Лохте опублікував фото з надгробком
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
2 серпня, 11:12
Олексій Гунбін, Владислав Лісняк та Артем Овчинніков посіли третє місце у чоловічих командних змаганнях
Українські лучники стали бронзовими призерами етапу Гран-Прі Європи
28 липня, 13:28
Марта Мартьянова: Прийняти поразку дуже важко
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
28 липня, 13:12
Золото українка здобула з результатом 71,50 м
Легкоатлетка Дзерожинська стала чемпіонкою Європейського юнацького олімпійського фестивалю
25 липня, 13:35
Федоровцев з 2016 по 2020 рік відбував дискваліфікацію, пропустивши Олімпіаду-2016
Олімпійський чемпіон з РФ, який погорів на допінгу, поскаржився на англосаксів
22 липня, 08:39

Новини

Расистський скандал: фанат на кріслі колісному ображав гравця «Борнмута» під час гри
Расистський скандал: фанат на кріслі колісному ображав гравця «Борнмута» під час гри
Українські паверліфтерки здобули дві нагороди Всесвітніх ігор
Українські паверліфтерки здобули дві нагороди Всесвітніх ігор
Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним
«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним
Україна продовжує утримувати третю позицію медального заліку Всесвітніх ігор
Україна продовжує утримувати третю позицію медального заліку Всесвітніх ігор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2674
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2512
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2457
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2397
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua